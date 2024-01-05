Romina Marcos

Hija de Niurka sufre caída tras casi quedar con el rostro paralizado

Romina Marcos utilizó las redes sociales para mostrar el accidente que vivió en Mérida.

Por:
Univision
Video Romina, hija de Niurka, revela cómo está luchando contra la enfermedad que afectó su cara

Romina, segunda hija de Niurka Marcos, sufrió una caída a solo meses de casi quedar paralizada del rostro.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la hermana mayor de Emilio Osorio compartió varias historias en las que destacó que el incidente sucedió mientras caminaba por las calles de Mérida.

¿Qué le sucedió a la hija de Niurka?

Con un breve video, la actriz y cantante de 27 años mostró el golpe que se dio: "Por andarme burlando de que Kimiish siempre se cae caminando, ahora me pasó a mí. No mam*n el put*zo que me puse", escribió el pasado 4 de enero.

A la par de sus palabras, la hija de Niurka mostró cómo quedó su pierna por la caída, mostrando que se raspó a la altura de la rodilla.

Aunque no dio más detalles de cómo se encuentra tras el incidente, Romina Marcos sí provocó que sus fans le dedicarán varios mensajes, en su mayoría de preocupación, y que le desearan una pronta recuperación ante el incidente, el cual sucedió cuatro meses después de casi quedar paralizada del rostro.

Su cuñada Kimiish también se unió a las reacciones y respondió a las historias de Romina Marcos, replicando el video en su perfil personal destacando entre risas que le sucedió "por burlarse de sus caídas siempre".

Romina Marcos, hija de Niurka, mostró el golpe que sufrió tras fuerte caída
Romina Marcos, hija de Niurka, mostró el golpe que sufrió tras fuerte caída
Imagen Instagram Romina Marcos

Hasta el momento, la hija de Niurka no ha revelado cómo se encuentra tras su caída.

¿Qué le pasó a la hija de Niurka en la cara?

En agosto pasado, Romina Marcos compartió una grabación en Instagram donde al borde del llanto narró la dolorosa enfermedad que padecía.

La joven relató el difícil camino que pasó para que la diagnosticaran con herpes zóster.

“Días atrás me empezó un dolor de cabeza en un lado de mi cara, al principio no me preocupé porque pensé que sería un dolor de cabeza normal, pero no fue así. Fui con mi doctor y me comentó que probablemente se debía a la ansiedad, después empecé a sentir un ardor, una sensación completamente desconocida, era como como agujas en la frente y empecé a ver cómo me salían manchas rojas, como ronchas en la frente y en el párpado del ojo derecho”, expresó el 26 de agosto.

Pese a que se alarmó y llegó a pensar lo peor, la hija de Niurka recibió tratamiento médico y comenzó una paulatina recuperación.

“A partir de este diagnóstico mi cara empezó a empeorar, al día siguiente amanecí con el ojo inflamado y al día siguiente mucho más inflamado, iba empeorando cada vez más. Hoy en día estoy en tratamiento, ya estoy sanando, mejorando. Ya pude abrir mi ojito, ya veo bien, es un proceso de mucha paciencia”, sentenció.

