Ella es la nieta de Laura León que tal vez no conocías, es idéntica a la actriz en su juventud
La actriz es la orgullosa abuela de Zaaxhil Padilla, una joven que no solamente está triunfando en el modelaje, también está a punto de debutar como cantante.
Laura León no solamente es una de las actrices y cantantes consagradas en el medio del espectáculo mexicano, sino también una amorosa madre y abuela.
Fruto de su matrimonio con Daniel Santa Lucía, quien falleció en 2018, ‘La Tesorito’, como es llamada afectuosamente, tuvo a sus hijos Yazckin y Xcallotz.
Por parte de su primogénita, la estrella, de 71 años, actualmente está apoyando a una de sus nietas, Zaaxhil Padilla, quien sigue sus pasos artísticos y, además, es muy parecida a ella cuando era joven.
¿Quién es Zaaxhil Padilla, nieta de Laura León?
Zaaxhil Padilla es la menor de los retoños de Xcallotz y se dedica al modelaje, pero también es DJ y una exitosa ‘influencer’.
De acuerdo con People en Español, la joven estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y en junio de 2022 se graduó de la preparatoria.
En agosto del año pasado, ella compartió con el medio que probaría suerte como cantante en el regional mexicano, interpretando corridos tumbados, sueño en el que Laura León la apoya.
“Es una motivación muy grande para mí porque el observar su disciplina, energía positiva, disposición y amor para toda la gente que se le acerca me inspira todos los días para ser la artista que yo quiero ser mañana con los mismos principios”, dijo.
Su lanzamiento, adelantó entonces, será este 2024 y entre las sorpresas que planeaba se encuentra un dueto con la intérprete de ‘Yo no soy abusadora’.
“Espero muy pronto tener un poco del cariño y aceptación hacia mi música y mi persona”, se sinceró sobre su anhelo para esta próxima etapa.
El pasado 12 de enero, recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una serie de fotografías en las que aparece en un estudio.
“Infinitamente agradecida por lo que viene. No saben lo feliz y emocionada que estoy por enseñarles todo lo que hemos estado haciendo este tiempo, muy pronto sale mi canción, y estoy emocionada de que la escuchen, estén muy pendientes”, escribió.
En la sección de comentarios, ‘La Tesorito’ no perdió la oportunidad de externarle su respaldo mediante un mensaje: “Orgullosa de ti, hijita”.
Laura León aparece con su nieta Zaaxhil Padilla
Días atrás, Zaaxhil Padilla subió a su perfil de TikTok un video en el que presume sus vacaciones al lado de Laura León en un destino nevado.
“Es para mí un agasajo maravilloso estar con la familia disfrutando de esto”, expuso ‘La Tesorito’ mientras caminaba con rumbo a una cabaña.
@zaaxhilpadilla
Primer blog con la abuelilla @Laura Leon #atrapadaaaas #fyp #zaaxhilpadilla♬ sonido original - Zaaxhil Padilla
En las interacciones del ‘post’, internautas además de expresar su admiración por Laura, destacaron lo “mucho que se parecen” ambas y que son “hermosas”.