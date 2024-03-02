Laura León revela que le dieron el anillo de compromiso y pronto habrá boda

Video Miley Cyrus impacta con su nuevo look en los Premios GRAMMY: la comparan con 'La Tesorito' y Thalía

Laura León sorprendió al anunciar que tienen planes de boda, pues su novio ya le entregó el anillo de compromiso.

"Sí es en serio (me voy a casar), claro que es en serio. Ya le dije que sí. Me voy a casar, tesoritos. Voy a en entregar el tesorito. Estoy muy querida y correspondida en todos los aspectos, es un hombre bueno", dijo en exclusiva al programa Hoy visiblemente contenta, aunque aclaró que todavía no tienen fecha.

La cantante de 71 años confesó que ve poco a su pareja, pues él vive en Estados Unidos, pero compartió algunas de las cualidades que la enamoraron.

"No me gustan los jóvenes. Me gustan con experiencia. Sí, como mi pareja. No nos vemos diario, (él) vive en Estados Unidos. Es un hombre muy simpático, muy espléndido, me hace sentir feliz, muy querida. Qué lindo tener con quién platicar, conversar de su cultura. A mí me llama mucho la atención y estoy muy contenta. Me voy a casar", reiteró en la entrevista con el matutino mexicano.

¿Laura León se retirará del medio artístico cuando se case?

La intérprete de 'Suavecito' compartió que su prometido le pide que se retire para estar juntos: "Él me pide que nos retiremos, que nos vayamos a viajar juntos y todo. Que me regale un tiempo para mí…", contó en entrevista con el noticiario 'Telediario'.

Aunque no confirmó si cederá ante la petición de su pareja, reconoció que debe hacer una pausa en su carrera para dedicarle tiempo a su vida personal.

"Todavía faltan cosas por descubrir de una misma, porque te dedicas demasiado a tu carrera, que es mi pasión, que es por lo que yo estoy viva, pero no sé, hay que darse un 'tiempecito'. Me voy a casar", añadió.