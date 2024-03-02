Laura León

Laura León revela que le dieron el anillo de compromiso y pronto habrá boda

'La Tesorito' sorprendió al anunciar que se casará con su prometido tras dos años de relación.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Miley Cyrus impacta con su nuevo look en los Premios GRAMMY: la comparan con 'La Tesorito' y Thalía

Laura León sorprendió al anunciar que tienen planes de boda, pues su novio ya le entregó el anillo de compromiso.

"Sí es en serio (me voy a casar), claro que es en serio. Ya le dije que sí. Me voy a casar, tesoritos. Voy a en entregar el tesorito. Estoy muy querida y correspondida en todos los aspectos, es un hombre bueno", dijo en exclusiva al programa Hoy visiblemente contenta, aunque aclaró que todavía no tienen fecha.

PUBLICIDAD

Más sobre Laura León

Laura León cancela boda: descubre que su prometido se puso sus vestidos
0:49

Laura León cancela boda: descubre que su prometido se puso sus vestidos

Univision Famosos
Erik Estrada reacciona al reencuentro entre sus compañeras Biby Gaytán y Laura León
0:53

Erik Estrada reacciona al reencuentro entre sus compañeras Biby Gaytán y Laura León

Univision Famosos
Ella es la nieta de Laura León que tal vez no conocías, es idéntica a la actriz en su juventud
2 mins

Ella es la nieta de Laura León que tal vez no conocías, es idéntica a la actriz en su juventud

Univision Famosos
Miley Cyrus impacta con su nuevo look en los Premios GRAMMY: la comparan con 'La Tesorito' y Thalía
1:16

Miley Cyrus impacta con su nuevo look en los Premios GRAMMY: la comparan con 'La Tesorito' y Thalía

Univision Famosos
¿Laura León sufre demencia senil? Productor aclara su salida de la obra de teatro
1 mins

¿Laura León sufre demencia senil? Productor aclara su salida de la obra de teatro

Univision Famosos
Tenis piratas, ropa de segunda mano o barata: estos famosos fueron criticados por sus compras
4 mins

Tenis piratas, ropa de segunda mano o barata: estos famosos fueron criticados por sus compras

Univision Famosos
¿Qué ha sido del elenco de ‘Dos mujeres, un camino’ a 30 años de la novela? Un actor falleció
4 mins

¿Qué ha sido del elenco de ‘Dos mujeres, un camino’ a 30 años de la novela? Un actor falleció

Univision Famosos
Laura León pide no le pregunten por la muerte del hijo de Maribel Guardia: sus razones
2 mins

Laura León pide no le pregunten por la muerte del hijo de Maribel Guardia: sus razones

Univision Famosos
Maribel Guardia responde épicamente a quien le dijo “abuelas” a Laura León y a ella
1:45

Maribel Guardia responde épicamente a quien le dijo “abuelas” a Laura León y a ella

Univision Famosos
Famosos reaccionan a la sorpresiva muerte de Irma Serrano 'La Tigresa'
3 mins

Famosos reaccionan a la sorpresiva muerte de Irma Serrano 'La Tigresa'

Univision Famosos

La cantante de 71 años confesó que ve poco a su pareja, pues él vive en Estados Unidos, pero compartió algunas de las cualidades que la enamoraron.

"No me gustan los jóvenes. Me gustan con experiencia. Sí, como mi pareja. No nos vemos diario, (él) vive en Estados Unidos. Es un hombre muy simpático, muy espléndido, me hace sentir feliz, muy querida. Qué lindo tener con quién platicar, conversar de su cultura. A mí me llama mucho la atención y estoy muy contenta. Me voy a casar", reiteró en la entrevista con el matutino mexicano.

¿Laura León se retirará del medio artístico cuando se case?

La intérprete de 'Suavecito' compartió que su prometido le pide que se retire para estar juntos: "Él me pide que nos retiremos, que nos vayamos a viajar juntos y todo. Que me regale un tiempo para mí…", contó en entrevista con el noticiario 'Telediario'.

Aunque no confirmó si cederá ante la petición de su pareja, reconoció que debe hacer una pausa en su carrera para dedicarle tiempo a su vida personal.

"Todavía faltan cosas por descubrir de una misma, porque te dedicas demasiado a tu carrera, que es mi pasión, que es por lo que yo estoy viva, pero no sé, hay que darse un 'tiempecito'. Me voy a casar", añadió.

Aunque 'La Tesorito' no reveló la identidad de su enamorado, en 2022 confesó a los medios de comunicación que tenía una pareja.

Relacionados:
Laura LeónTelenovelasNovelasCelebridadesFamososPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD