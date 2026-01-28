Famosos Nicki Minaj se proclama la “fan número uno” de Donald Trump tras petición para que la deporten La rapera reafirmó su apoyo al presidente de los Estados Unidos pese a que su opinión le ha valido fuertes críticas. En semanas pasadas, surgió una campaña para promover que regrese a su natal Trinidad y Tobago.



Video ¡Piden deportación de Nicki Minaj!: esto ocurre en EEUU con la cantante de Trinidad y Tobago

Nicki Minaj reafirmó su apoyo a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, pese a las críticas que ha estado recibiendo por ello.

Este miércoles 28 de enero, la rapera estuvo presente en la cumbre en la que el mandatario participó. Luego de que él la subiera al escenario, la gente le aplaudió.

Ante el público, la también actriz aseguró que el odio que recibe por avalar al empresario la impulsa a continuar haciéndolo.

“Bueno, no sé qué decir, pero diré que probablemente soy la fan número uno del presidente. Y eso no va a cambiar”, expresó.

“El odio o lo que la gente diga no me afecta en lo absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo aún más”, añadió tajante.

La intérprete de ‘Barbie world’ sentenció que dicha aversión “motivará a todos” a secundar “todavía más” al gobernante.

“No vamos a permitir que se salgan con la suya acosándolo y difamándolo. No va a funcionar, ¿de acuerdo? Tiene mucho poder detrás de él y Dios lo protege. Amén”, concluyó.

Nicki Minaj reafirmó su apoyo a Donald Trump. Imagen Getty Images

Piden deportación de Nicki Minaj

A principios del año surgió en Change.org una petición para que Nicki Minaj sea deportada a su natal Trinidad y Tobago.

De acuerdo con TMZ, en la página se alcanzaron más de 70 mil firmas verificadas antes de que se terminara el 2025.

Este movimiento digital comenzó después de que la compositora participara en el evento ‘Turning Point USA’ de Erika Kirk, donde elogió a Donald Trump y a JD Vance, vicepresidente.

“Siento un profundo respeto y admiración por nuestro presidente. No sé si él lo sabe, pero le ha dado esperanza a mucha gente”, comentó.

“Esta administración está llena de gente con corazón y alma, y me siento orgullosa de ellos. Nuestro vicepresidente se me hace... bueno, los quiero a ambos”, agregó.

La artista llegó a Estados Unidos como inmigrante ilegal cuando tenía 5 años. Se crió en Queens, Nueva York, según People.