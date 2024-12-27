Hijos de famosos

Neymar Jr será papá por cuarta ocasión: Bruna Biancardi está embarazada

El astro del fútbol se convertirá en papá junto a la modelo Bruna Biancardi, con quien ha tenido una polémica relación luego de una supuesta infidelidad que ella le perdonó en 2023.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Los lujos de Neymar a su hija Mavie: le regaló un coche a los nueve meses

El futbolista brasileño Neymar Jr anunció que será papá por cuarta ocasión. Su novia Bruna Biancardi está embarazada de su segundo hijo en común.

El jueves 26 de diciembre, la modelo sorprendió al revelar que se convertiría en madre de una niña. La noticia fue compartida en su cuenta de Instagram a través de un video que muestra algunos detalles del espectacular gender reveal que organizaron para su familia.

PUBLICIDAD

“¡Estamos viviendo en una fase tan dulce, y no pudimos evitar compartir con ustedes que ÉL ha escuchado una vez más nuestras peticiones y confirmado nuestros planes!”, escribió.

Así anunció que nuevamente se convertiría en papá.
Así anunció que nuevamente se convertiría en papá.
Imagen Neymar Jr / Instagram

Más sobre Neymar

Danna confirma romance con famoso futbolista: lo presumió como amigo y sí salía con él
2 mins

Danna confirma romance con famoso futbolista: lo presumió como amigo y sí salía con él

Univision Famosos
Hijos de famosos que no se parecen a sus padres, pero sí heredaron su talento
3 mins

Hijos de famosos que no se parecen a sus padres, pero sí heredaron su talento

Univision Famosos
Ellas son las parejas de las nuevas estrellas del fútbol
31 fotos

Ellas son las parejas de las nuevas estrellas del fútbol

Univision Famosos
Demi Lovato no se resiste ante la ex de Maluma y reconoce estar "obsesionada" con ella
19 fotos

Demi Lovato no se resiste ante la ex de Maluma y reconoce estar "obsesionada" con ella

Univision Famosos
JLo, Sofía Vergara y otros latinos figuran en el top 100 de las celebridades mejor pagadas según Forbes
17 fotos

JLo, Sofía Vergara y otros latinos figuran en el top 100 de las celebridades mejor pagadas según Forbes

Univision Famosos
Maluma no le escribió 'Hawái' a Natalia, pero le agradece a Neymar que la cantara con los grandes del PSG
2 mins

Maluma no le escribió 'Hawái' a Natalia, pero le agradece a Neymar que la cantara con los grandes del PSG

Univision Famosos
Kylie Jenner repite como la más rica en Instagram, en medio de su polémica semana
16 fotos

Kylie Jenner repite como la más rica en Instagram, en medio de su polémica semana

Univision Famosos
De una expayasita a un “payaso”: Gomita perdió la paciencia con Neymar y así lo criticó
1:10

De una expayasita a un “payaso”: Gomita perdió la paciencia con Neymar y así lo criticó

Univision Famosos
El ‘X Challenge’ versión coja: Neymar desafía su pierna buena bailando al ritmo de J Balvin y Nicky Jam
1:00

El ‘X Challenge’ versión coja: Neymar desafía su pierna buena bailando al ritmo de J Balvin y Nicky Jam

Univision Famosos
Así fue el primer encuentro de Demi Lovato y Neymar
1 mins

Así fue el primer encuentro de Demi Lovato y Neymar

Univision Famosos


“BIENVENIDA HIJA. ¡Muchos muchos retornos felices del día! Te estamos esperando para completar nuestra familia aún más. Dios nos proteja de todo mal. ¡AMÉN!”, agregó.

Bruna Biancardi no reveló detalles de su embarazo, pero posiblemente su bebé nacería en 2025.

¿Cuántos hijos tiene Neymar Jr y quiénes son?

Neymar Jr debutó en la paternidad el 13 de agosto de 2011 cuando solamente tenía 19 años. Su hijo Davi Lucca es fruto de la relación que sostuvo con Carolina Dantas.

Su segunda hija, Mavie, llegó al mundo el 6 de octubre de 2023. La pequeña de poco más de un año es su primera hija en común con Bruna, con quien a lo largo de su noviazgo han tenido algunos altibajos. En 2023 hicieron pública su separación luego de que trascendiera una infidelidad de él, por la que, incluso, le pidió disculpas.

Neymar Jr con sus dos hijos mayores.
Neymar Jr con sus dos hijos mayores.
Imagen Neymar Jr / Instagram


La tercera hija de Neymar es Helena, quien nació el 3 de julio de 2024. La pequeña es fruto de la relación fugaz que hubo entre el brasileño y la modelo Amanda Kimberlly, supuestamente, mientras se encontraba separado de Bruna.

Relacionados:
Hijos de famososFamosas EmbarazadasFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD