Neymar Jr será papá por cuarta ocasión: Bruna Biancardi está embarazada

Video Los lujos de Neymar a su hija Mavie: le regaló un coche a los nueve meses

El futbolista brasileño Neymar Jr anunció que será papá por cuarta ocasión. Su novia Bruna Biancardi está embarazada de su segundo hijo en común.

El jueves 26 de diciembre, la modelo sorprendió al revelar que se convertiría en madre de una niña. La noticia fue compartida en su cuenta de Instagram a través de un video que muestra algunos detalles del espectacular gender reveal que organizaron para su familia.

“¡Estamos viviendo en una fase tan dulce, y no pudimos evitar compartir con ustedes que ÉL ha escuchado una vez más nuestras peticiones y confirmado nuestros planes!”, escribió.

“BIENVENIDA HIJA. ¡Muchos muchos retornos felices del día! Te estamos esperando para completar nuestra familia aún más. Dios nos proteja de todo mal. ¡AMÉN!”, agregó.

Bruna Biancardi no reveló detalles de su embarazo, pero posiblemente su bebé nacería en 2025.

¿Cuántos hijos tiene Neymar Jr y quiénes son?

Neymar Jr debutó en la paternidad el 13 de agosto de 2011 cuando solamente tenía 19 años. Su hijo Davi Lucca es fruto de la relación que sostuvo con Carolina Dantas.

Su segunda hija, Mavie, llegó al mundo el 6 de octubre de 2023. La pequeña de poco más de un año es su primera hija en común con Bruna, con quien a lo largo de su noviazgo han tenido algunos altibajos. En 2023 hicieron pública su separación luego de que trascendiera una infidelidad de él, por la que, incluso, le pidió disculpas.

