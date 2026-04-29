Lili Estefan Crece la familia de Lili Estefan: ya nació su sobrina y así compartió la feliz noticia La presentadora compartió la noticia del nacimiento de su sobrina en El Gordo y La Flaca. Además, reveló el nombre de la nueva integrante de la familia Estefan Colina.



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Lili Estefan dio a conocer este miércoles 29 de abril el nacimiento de su sobrina, hija de su hermano Juan Estefan y su esposa, Olida Colina.

Durante la transmisión de El Gordo y La Flaca, la presentadora reveló el nombre de su sobrina, a quien ya pudo conocer, así como algunos detalles de su llegada al mundo.

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“Vengo del hospital derechito para trabajar porque nació mi sobrina Ela Michelle. Nació hoy, tempranito por la mañana. Tengo sobrina nueva”, celebró.

De acuerdo con Lili Estefan, la bebé “pesó 7 libras” y es la segunda hija de su hermano Juan y su cuñada, Olida.

“No tengo fotos de la bebé ni nada porque acaba de nacer”, dijo ante la promesa de que muy pronto la presentaría.

Horas antes de que se diera a conocer el nacimiento de Ela Michelle, el hermano de Lili Estefan había compartido en sus historias de Instagram una última fotografía junto a su esposa y Siena, su hija mayor.

La fotografía previa al nacimiento de la segunda sobrina de Lili Estefan. Imagen Juan Estefan / Instagram

Hermano de Lili Estefan anunció así que Siena sería hermana mayor

El 24 de octubre de 2025, la esposa de Juan Emilio Estefan compartió un video de su primogénita, quien a su vez sostenía entre sus manos varias imágenes de un ultrasonido mientras lucía una playera con la frase: “Hermana mayor”.

“¡Alguien va a ascender! Pronto empiezan las responsabilidades de hermana mayor. ¡Llega el bebé! (Primavera de 2026)”, escribió.