¿Murió integrante de Los Tigres del Norte?: agrupación comparte mensaje

Los Tigres del Norte compartieron en Instagram un intrigante mensaje que ocasionó que varios de sus seguidores creyeran que se trataba del anuncio de la muerte de uno de sus integrantes.

Fue la tarde de este 17 de junio que la famosa agrupación mexicana subió a su cuenta de Instagram la fotografía de Eduardo Hernández, uno de los vocalistas.

“Te dejo mis abrazos. Te dejo mis besos. Recuérdame así”, se lee al lado de la instantánea, en la que el músico aparece mirando hacia arriba mientras sostiene con la mano el dije de su cadena.

Además, el ‘post’ lo acompañaron con la misiva: “Con un nudo en la garganta…”, y un emoji de corazón vendado.

En la sección de comentarios, los admiradores de la banda expresaron de inmediato su preocupación ante lo difundido.

“¿Se murió?” y “¿Es cierto o es pura mentira el fallecimiento de Hernández?”, escribieron los usuarios de la red social.

¿Murió integrante de Los Tigres del Norte?

Luego de que la publicación generara la duda de si el miembro de Los Tigres del Norte habría perdido la vida a sus 60 años, medios de comunicación como El Heraldo de México, Infobae y TV Azteca aclararon que Eduardo Hernández no ha perecido.

El texto que colocaron en la ya mencionada imagen forma parte de la letra de la nueva canción de los representantes del género regional, ‘Tus últimas palabras’.

Debido a la confusión, en la plataforma digital modificaron la descripción inicial añadiendo: “Ya disponible” y el nombre de la copla.

Los Tigres del Norte ocasionaron confusión debido a este 'post'. Imagen Los Tigres del Norte/Instagram

Tras conocer que todo se trató de un malentendido, los fanáticos de igual forma manifestaron la angustia que experimentaron.

“¡Asustan!”, “Casi me da algo”, “Exijo que me regresen mis lágrimas”, “Se me bajó la presión”, “Ay, pensé lo peor”, “¿Por qué hacen eso?” y “Casi lloro”, son algunas de las palabras que externaron.