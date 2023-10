Los Tigres del Norte revelan por qué se llaman así y divierten a sus fans: ¿fue culpa de la 'migra'?

Tras 55 años de carrera musical, el exitoso grupo musical mexicano 'Los Tigres del Norte' develó en entrevista con Yordi Rosado para su canal oficial de YouTube cuál es el origen de su nombre.

Dicha agrupación, fundada en 1968 ha mantenido su fama en México y Estados Unidos con grandes éxitos de música norteña, siendo conocidos como los 'Jefes de Jefes' debido a su canción más icónica.

Así surgió el nombre de 'Los Tigres del Norte'

Los miembros de la agrupación le contaron a Yordi Rosado que su nombre se creó durante su paso por Estados Unidos, después de haber formado la banda en Mocoritos, Sinaloa, México, de donde son originarios y donde cantaron en varios lugares.

Un día que cruzaron la frontera de México y el país norteamericano, uno de los policías de migración los apodó "little tigers" (tigres pequeños o tigritos), porque eran de estatura baja, y así fue como ellos decidieron adoptar el 'tigres' y añadirle 'del norte' para hacer homenaje a la ubicación de donde provenía este sobrenombre.

"El migrante americano, el de migración dijo: 'son muy niños' y dijo: 'The Little tiggers from the Noth' (Los pequeños Tigres del Norte). Y pues sí, que le ponga como sea y él lo bautizó, pero no le pusimos 'Los Tigritos', van a crecer, y le pusimos 'Los Tigres del Norte'. Ese migrante nos bautizó", declararon en la entrevista.

El nombre pareció gustar y fueron cobrando popularidad gracias a ser diferentes a los demás.

