La mamá biológica de Zahara Jolie-Pitt reapareció: contó por qué tuvo que dejar a su hija

Más allá de su trayectoria en películas de Hollywood, Angelina Jolie se ha destacado por ser una dedicada madre.

Aunque la actriz estadounidense suele ser muy discreta con lo que respecta a su vida familiar, ha sido sincera con lo que respecta a la adopción de sus tres hijos mayores.





Ellos son los hijos Angelina Jolie y Brad Pitt

La famosa pareja tuvo 6 hijos en el tiempo que estuvieron juntos. El primero de ellos fue Maddox, quien nació en Camboya el 5 de agosto del 2001 y a quien adoptaron en el 2002.

En el 2005 llegó Zahara, a quien acogieron de un orfanato de Etiopía; según se dio a conocer en ese entonces, su madre había fallecido de SIDA.

Hacia el 2006, Angelina Jolie y Brad Pitt recibieron a su primer hijo biológico, a quien llamaron Shiloh.

En el 2007, la entonces ‘power couple’ agrandó la familia con Pax, quien ya tenía 3 años y era huérfano en Cambodia.

Por último, en el 2008 llegaron los gemelos Knox Leon y Vivienne Marcheline.





La mamá biológica de Zahara Jolie-Pitt reapareció en el 2017

Como se mencionó previamente, Angelina Jolie aseguró que su hija adoptiva no tenía madre, pues había tenido un fatídico final tras haber padecido SIDA.

Sin embargo, en el 2017, el periódico británico ‘The Mail’ publicó que la mamá biológica de Zahara sí estaba con vida y las razones por las que la pequeña acabó en el orfanato fueron completamente diferentes.

Esto, tras haber entrevistado a Mentewab Dawit Lebiso, una mujer de entonces 31 años de edad, residente de la parte rural de Etiopía y quien aseguraba ser la progenitora de la hija de Angelina Jolie.





La mamá biológica de Zahara Jolie-Pitt tuvo una vida difícil

Según las declaraciones que Mentewab ofreció al medio inglés, su embarazo fue resultado de una violación y cuando su familia se enteró de que estaba esperando un bebé, la corrieron de su hogar.

Tras este suceso, huyó a una ciudad pequeña de Etiopía llamada Hosanna, donde dio a luz a la ahora hija de Angelina Jolie. Originalmente le dio el nombre de Yemasrech, que significa “buenas noticias”.

Sin embargo, la situación no mejoró para la joven y su recién nacida. Debido a que se encontraba sola y no podía trabajar, la salud de las dos empeoró rápidamente, por lo que regresaron a su pueblo natal para pedir ayuda de su familia.

Ahí, la mamá de Mentewab le sugirió dar a su hija en adopción y, debido a que estaba “demasiado débil”, aceptó.

No obstante, la madre biológica de Zahara Jolie-Pitt, aseguró que, si hubiera podido, se hubiera quedado con su pequeña.

En la misma publicación, comentó que el señor que se encargó del proceso de adopción fue quien inventó la historia de que había fallecido por SIDA y que, al día de hoy, sigue molesta por eso.

En aquel entonces, la mamá biológica de la hija de Angelina Jolie expresó su gratitud y admiración por la forma en que la actriz ha cuidado de su hija, aunque también externó que le gustaría tener algún tipo de contacto con la ahora adolescente.

“Ella tiene una vida que yo nunca podría darle, pero de cualquier manera me gustaría tener algún tipo de contacto, me gustaría ver su cara (...) Le pediría a Angelina que me deje hablar con ella (...) No quiero dinero de Angelina, no tiene que darme dinero, solo quisiera hablar con Zahara”.



Mentewab también explicó que la única manera que tiene de saber cómo ha crecido su hija es a través de los medios de comunicación, así como la información que le hace llegar uno de sus hermanos que vive en Estados Unidos.

Al día de hoy, Angelina Jolie no ha expresado su versión sobre este tema.





¿Qué te parece lo que vivió la mujer que asegura ser la mamá biológica de Zahara Jolie-Pitt?