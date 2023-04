José Manuel Figueroa “admira más que nunca” a Maribel Guardia: pasa por “un momento muy difícil"

Tras informar la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia pidió respeto a su privacidad y la de su familia.

Si bien las celebridades no tardaron en externarle el pésame y sentidas condolencias por la pérdida de su hijo, la actriz de 63 años ha vivido estas primeras horas en total hermetismo.

Luego de que se dio a conocer la noticia, José Manuel Figueroa evitó pronunciarse públicamente al respecto. Sin embargo, unas horas más tarde, se reunió con la prensa.

José Manuel Figueroa expresó su admiración por Maribel Guardia tras la muerte de su hijo

Al salir de la casa del costarricense el cantante se reunió con la prensa y, en dicha ocasión, dio sus primeras declaraciones tras la muerte del hijo de Maribel Guardia.

Además de agradecer por “todas las muestras de cariño” y el “interés” que se han vertido sobre su medio hermano, reconoció que “no soy la persona adecuada para ser la primera en hablar”.

Aun así, quiso externar su admiración por Maribel Guardia:

“Maribel es una mujer que… hoy la admiro más que nunca, es una mujer dura (fuerte). Está pasando un momento muy difícil, un momento que, de alguna manera, lo veo reflejado de nuevo como lo vi en mi madre”.



Sobre cómo se encuentra la actriz de 63 años, afirmó:

“La veo con unas convicciones y unas ideas preciosas, hermosas. (...) Quiere paz, quiere estar tranquila, quiere vivir su duelo y la entiendo y la respeto”.



José Manuel Figueroa añadió que, en cuanto tuvo la oportunidad, agradeció a Maribel Guardia por “haberme dado un hermano tan bello, tan lleno de luz y de tanto corazón”.

Admitió, además, que se “quebró” por la muerte de Julián Figueroa, pues “me vuelve a sonreír la muerte y me deja claro que siempre que pasa algo como esto, un pedacito de mi alma muere otra vez”.

José Manuel Figueroa reveló su última interacción con su hermano Julián

En la misma conversación, recordó que la última vez que platicó con su fallecido hermano fue alrededor una semana atrás:

“Lo invité (a una conmemoración por el aniversario luctuoso de Joan Sebastian) y me dijo que no. Lo respeté, lo entendí, yo también en otros años he buscado eso, la invitación estaba abierta, me pidió que no me sintiera (lo tomara personal)”.

José Manuel Figueroa despidió a Julián Figueroa tras su muerte

Adicional a sus declaraciones a la prensa, el primogénito de Joan Sebastián también usó sus redes sociales para darle el último adiós a su medio hermano.

En sus plataformas digitales, compartió una foto con su fallecido padre y el hijo de Maribel Guardia, bajo la cual aseguró que “hoy tengo en mi pecho un dolor muy grande”.

“Qué difícil es asimilar la muerte. El problema no es dejar ir el pasado, es hacerle entender a la mente que el posible futuro que anhelabas ya no será una realidad. Ahí está la verdadera lucha del corazón”, añadió.



Para finalizar, mandó “un beso hasta el cielo” para “estos dos seres que amo”.

