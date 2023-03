'Chabelo' fue parte del ejército de EEUU: su vida más allá de ser 'el amigo de todos los niños'

Xavier López 'Chabelo' murió la mañana de este 25 de marzo de manera "súbita" a consecuencia de "complicaciones abdominales". El comediante y actor se coronó como uno de los artistas de la televisión mexicana más longevos, conocidos y entrañables.

Escribió una larga historia en la industria del entretenimiento que es conocida principalmente por conducir durante casi 50 años 'En familia con Chabelo'. No obstante, su vida y desarrollo profesional abarca muchísimo más que ser el 'amigo de todos los niños'.

'Chabelo' vivió la mayor parte de su vida en México, pero no nació en ese país



En la década de los años treinta, los padres del comediante, José Luis López Barba y Eulalia Rodríguez, originarios de Guanajuato, México, se mudaron a Chicago, Illinois. En esta ciudad de Estados Unidos, el 17 de febrero de 1935, nació Xavier López Rodríguez.

'Chabelo' casi participó en la Guerra de Corea: estuvo en el ejército de EEUU



A pesar de nacer en Estados Unidos, Xavier López se crió en México. Sin embargo, cuando cumplió 18 años tuvo que regresar a su país natal para cumplir con una obligación que durante años tuvieron los varones estadounidenses: el servicio militar, el cual en ese momento era fundamental para la nación debido a la necesidad de tener soldados para combatir en la Guerra de Corea.

El actor inició su formación en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en una base miliar en San Diego, California. Xavier estuvo muy cerca de ser parte de la ocupación estadounidense en el país asiático. La guerra terminó en julio de 1953, lo cual evitó su participación en este enfrentamiento bélico.

¿Qué fue Xavier López antes de ser 'Chabelo'?



La televisión no estuvo dentro de los primeros planes profesionales del comediante: su primera pasión fue la medicina, según explicó durante una visita a la Universidad Anáhuac.

“Quería estudiar medicina por pasión. De hecho, tuve un sanatorio donde operaba, con buena mano, junto a Juan, un compañero que sí terminó la carrera y con quien monté una clínica para atender a personas de bajos recursos”.

¿Cómo inició la carrera de Xavier López en la televisión?



El aspirante a médico ganaba dinero vendiendo cigarros en el Hipódromo, según reveló el productor Luis de Llano en un programa de Imagen Entretenimiento. En este sitio, 'Chabelo' conoció al productor Luis de Llano Palmer, quien lo invitó a Televicentro, el edificio en donde se realizaron las primeras transmisiones del Telesistema Mexicano, hoy Televisa.

Una vez en Televicentro, Xavier inició su carrera en televisión del otro lado de las cámaras: como asistente o en sus palabras 'Ejecutivo V'.

“Empecé a trabajar de ‘Ejecutivo V’: ‘Ve a traer refrescos’, ‘Ve a traer cigarros’, ‘Ve a traer lo que sea’”, narró en entrevista con Adela Micha.



Poco a poco, López pasó de traer encargos y quitar butacas de los sets de grabación a ser 'floor manager', el principal asistente del director.

El origen de 'Chabelo': nació de un libro de chistes



Durante su tiempo en Televicentro, Xavier se cruzó con Ramiro Gamboa, conocido por su personaje Tío Gamboín. En el programa, 'Carrusel musical', Gamboa tenía que presentar un sketch basado en un cuento de chistes que tenía como protagonista a un niño llamado 'Chabelo'.

Xavier, quien tiene facilidad de interpretar diferentes voces, interpretó el chiste con la ya icónica voz de 'Chabelo' y se quedó el papel.

“Se trataba de un padre y un hijo que se llamaba Chabelo, lo leí y me salió la voz de niño y fue exactamente ahí donde nació 'Chabelo'. O sea, nací de un libro de chistes”, recordó el actor en entrevista para la revista ‘Caras’.



Xavier poco a poco fue cimentado la presencia de 'Chabelo' en la pantalla chica e incluso, junto a Ramiro Gamboa, realizó giras a lo largo de todo México.

“Yo siempre digo que mi papá fue Ramiro Gamboa… y luego mi mamá fue la televisión. Esos son los papás de 'Chabelo'”, expresó el comediante infantil en ‘La historia detrás del mito’.

'En familia con Chabelo' tuvo un Récord Guinness



El éxito y amor que recibió el personaje de 'Chabelo' le permitió a Xavier incursionar con este papel en radio y televisión. Por ejemplo, durante siete años escribió y emitió el programa radiofónico 'La media hora de Chabelo'.

Posteriormente, 'el amigo de todos los niños' tuvo su propio espacio en solitario en televisión con el ya memorable show 'En familia con Chabelo'. La primera emisión del programa dominical se realizó el 26 de noviembre de 1967 y durante 48 años estuvo al aire. El último episodio se transmitió el 20 de diciembre de 2015.

En estos casi 50 años de transmisión, Xavier sólo faltó en siete ocasiones, reveló para la revista Caras.

“Sólo me ausenté del programa siete veces, una por motivo de salud, otra luego de un accidente automovilístico y otras que en realidad fueron de transmisión por los Juegos Olímpicos de Pekín y, bueno, la pandemia de gripe H1N1 del año 2009, otros juegos olímpicos y unas elecciones. En realidad, soy muy buen niño y merezco un premio de puntualidad".



Este tiempo casi interrumpido de 'En familia con Chabelo’ provocó que el comediante recibiera un Récord Guinness por tener la carrera más larga como conductor de un programa de televisión infantil.

Además, tiene otro Récord Guinness por interpretar durante más de 50 años a 'Chabelo'.

Películas de 'Chabelo': su trayectoria en el cine fue de más de 60 años



Además de desarrollarse profesionalmente en radio y televisión (incluidas algunas telenovelas), Xavier López incursionó en la pantalla grande. Su debut en cine fue en 1958 con la película 'Viaje a la Luna' con el rol de 'Babyface'. En ese mismo año, su personaje 'Chabelo' también tuvo su debut en el filme 'Chistelandia'.

Xavier sumó más de 30 créditos en películas. Algunas de ellas son: 'Los dos rivales' (1966) en la que interpretó a Javier Bodavilla; 'La princesa hippie' (1969) donde dio vida al embajador de San Marciano, y 'Chabelo y Pepito contra los monstruos' (1973). Su última participación en cine fue con el personaje Coronel en la cinta de 2018 'El Complot Mongol'.

En su filmografía destaca la película de 1962 'El Extra', en donde compartió créditos con uno de los actores más conocidos de la época de oro del cine mexicano: Mario Moreno 'Cantinflas'.

La pelea de 'Chabelo' y 'Cantinflas' en la película 'El Extra'



En este filme, Xavier dio vida a Panchito, un niño al que le rompen su bicicleta los dos hijos de Cantinflas. Entre lágrimas, Panchito le intenta explicar esta situación a 'Cantinflas' quien le da unas palmadas y pellizcos en la cara y le pide que se comporte como "hombrecito".

Ante estas acciones, 'Chabelo' reacciona con una sonrisa, pellizca a 'Cantinflas' y le da una cachetada fuerte que concluye con un contundente: "Soy hombrecito".

Estas bofetadas fueron improvisadas, según reveló Lopez en una entrevista para el Canal 100. El actor también recordó que Miguel M. Delgado, director y guionista de 'El Extra', le dijo que no debía tocar a 'Cantinflas', pero Mario Moreno escuchó esta advertencia y aceptó que el actor también interactuara físicamente con él.

El estado de salud de 'Chabelo': una almendra casi le arrebata la vida



Xavier López también fue conocido por ser uno de los artistas más longevos del entretenimiento mexicano, lo cual lo hizo blanco de memes que bromeaban sobre su inmortalidad.

No obstante, el actor tuvo varios problemas de salud, como cáncer y un episodio con una almendra que casi le quita la vida a los 70 años, según contó al periódico El Universal.

“Una vez por comer una almendra descompuesta tuve parado el corazón minuto y medio e incluso me administraron los santos óleos. Vi mi vida de principio a fin: presencié mi velorio con mi madre y mis hermanas al lado de mi féretro. Ahí estaba yo adentro. De pronto, la imagen se convirtió en un círculo perdiéndose en el infinito.

Comencé a rezar el Padre Nuestro porque sabía que me estaba muriendo. El médico que me atendió, dicen, me golpeó el pecho y me inyectó adrenalina. Regresé a la vida” explicó.



En 2022, tras especulaciones sobre estar desahuacidado y padecer una presunta demencia senil, 'Chabelo' aclaró su estado de salud.

“¿Cáncer? Sí, superado, gracias a Dios y a los doctores, fuera de peligro’. ¿Desahuaciado? ¡No! ¿Demente? Sí, un poquito, desde chiquito. ¿Senil? Pasado de los 15 años…”



El actor explicó, en ese entonces, que estaba retirado tras 70 años de carrera, pero advirtió que seguiría supervisando algunos proyectos, uno de ellos la serie animada de 'Chabelo', la cual se anunció el 22 de mayo de 2022.

La familia de 'Chabelo' fuera de cámaras: tiene tres hijos



Xavier López contrajo nupcias en dos ocasiones. Su primera esposa fue Angelita Castani, con quien estuvo casado tres años. Posteriormente, en 1969 se casó con Teresita Miranda, con quien debutó en la paternidad. Junto a su segunda esposa es padre de tres hijos: Óscar, Xavier y Juan Gabriel.