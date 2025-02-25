Muere 'tiktoker' rusa en "agua hirviendo": fue enterrada un día antes de su boda

Video Daniel Bisogno falleció a los 51 años: ¿qué fue lo que le pasó?

La 'tiktoker' rusa, Victoria Lerman, murió a los 32 años en su hogar el 9 de febrero y las investigaciones continúan, pues aunque parecía un accidente doméstico, se encontraron sustancias en el lugar.

La joven fue encontrada sin vida en el baño de su apartamento en Achinsk, Rusia, después de desmayarse en la bañera, por lo que habría sufrido graves quemaduras al quedar expuesta al agua hirviendo durante varias horas.

" La muerte se produjo como resultado de la exposición a altas temperaturas; no se encontraron otras lesiones corporales visibles", informó la Dirección General de Investigación del Comité de Investigación del Territorio de Krasnoyarsk y la República de Jakasia, reportó el medio ruso The Voice.

El cuerpo de Victoria fue descubierto por su pareja, quien alertó a las autoridades. Sin embargo, es uno de los sospechosos, quien además es un exreo que cumplió una condena de 10 años.

Victoria Leman fue enterrada un día antes de su boda

La rapera murió el 9 de febrero y a su funeral solo asistieron 15 personas cercanas. De acuerdo con la información trascendida, el ataúd estuvo cerrado debido a que su rostro habría quedado "desfigurado" por las quemaduras, informó The Voice. Además su prometido no habría asistido.

También se informó que fue enterrada el 13 de febrero, un día antes del día de su boda.

"Vika eligió su vestido de novia con mucho cuidado. Sus últimas palabras fueron: 'Anita, ¡no te imaginas lo feliz que estoy! Lo amo tanto'", compartió Anita Tikhonova con NEWS.ru, una de sus grandes amigas.

Victoria Lerman Imagen The Voice

Familia de Victoria Lerman sospecha del prometido

De acuerdo con The Voice, la familia de la 'influencer' cree que su pareja podría estar involucrada en su muerte.

"Los familiares de la cantante creen que su prometido, que cumplió unos diez años de prisión, la mató". Sin embargo, una amiga de la rapera considera que fue un accidente por consumir drogas.

"Aún queda por descubrir quién enganchó a quién a las drogas... Estudiamos juntos y después de cada clase ella consumía, así que no hay necesidad de culpar a nadie. Lo más probable es que el corazón no lo aguantara", aseguró Anastasia al medio ruso.

Victoria Lerman ganó popularidad en TikTok por sus videos de rap y carisma, acumulando una gran cantidad de seguidores.