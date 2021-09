Muere la cantante Sarah Harding a los 39 años a un año de anunciar que tenía cáncer

En febrero pasado, la cantante compartió con sus seguidores de Instagram cómo estaba dando batalla a la enfermedad que la aquejaba, mientras preparaba el lanzamiento de su libro 'Hear Me Out': " Entre tratamientos y visitas al hospital ¡he conseguido acabar mi libro! No puedo creer que lo haya conseguido, ¡ahora mismo está imprimiéndose! Estoy muy emocionada de que vaya a salir a la venta", escribió entusiasmada.