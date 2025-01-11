Muere exestrella infantil en incendios de California: su madre no pudo salvarlo

Video Con el corazón destrozado, Paris Hilton da tour por su casa devastada de Malibú

Rory Sykes, exestrella infantil australiana residente de California, murió trágicamente a los 32 años debido a los incendios forestales que azotan la región de Los Ángeles. La noticia fue confirmada por su madre, la autora Shelley Sykes, quien expresó su pesar a través de las redes sociales.

"Con gran tristeza debo anunciar la muerte de mi hermoso hijo Rory Sykes en los incendios de Malibú ayer (8 de enero). Estoy totalmente destrozada. Británico, australiano y residente en Estados Unidos, un hijo maravilloso. Tenía su propia cabaña en nuestra finca de 17 acres del estudio de televisión Mount Malibu", escribió en la red social X.

PUBLICIDAD

El joven, conocido por su papel en la serie infantil 'Kiddy Kapers', se encontraba en su cabaña cuando las llamas arrasaron su hogar. A pesar de los esfuerzos de su madre por apagar las brasas en el techo, la falta de agua debido a un corte de suministro impidió cualquier intento de salvar la vivienda.

"No pude apagar las cenizas de su techo con una manguera porque el agua fue cortada por Las Virgenes Municipal Water. ¡Incluso los 50 valientes bomberos no tuvieron agua en todo el día!", explicó.

Las últimas palabras de Rosy Sykes a su madre

Shelley compartió algunas de las últimas palabras que le dijo su hijo.

"Dijo: 'Mamá, déjame' y ninguna madre puede dejar a su hijo. Tengo un brazo roto, no podía levantarlo, no podía moverlo", contó devastada al noticiario australiano '10 News'. "Cuando el departamento de bomberos me trajo de vuelta, su cabaña estaba quemada hasta los cimientos", explicó.

Rory Sykes. Imagen Rory Sykes/X

¿Quién era Rory Sykes?

Nació ciego, con parálisis cerebral y tenía dificultad para caminar. Superó diversas situaciones con cirugías y terapias para recuperar la vista y poder aprender a caminar.

"A pesar del dolor, todavía estaba entusiasmado por viajar por el mundo conmigo desde África hasta la Antártida", compartió su madre en el emotivo mensaje que públicó en X.

"Fue un orador inspirador muy solicitado por Tony Robbins cuando tenía solo 8 años. El libro de 'Callums Cure' trataba sobre su valentía", añadió Shelley.

PUBLICIDAD

Junto a su madre fundó la organización benéfica Happy Charity.