Muere exestrella infantil en incendios de California: su madre no pudo salvarlo
Rory Sakes murió tras incendiarse la cabaña que tenía en Malibú. Su madre intentó salvarlo, pero sus intentos fueron en vano.
Rory Sykes, exestrella infantil australiana residente de California, murió trágicamente a los 32 años debido a los incendios forestales que azotan la región de Los Ángeles. La noticia fue confirmada por su madre, la autora Shelley Sykes, quien expresó su pesar a través de las redes sociales.
"Con gran tristeza debo anunciar la muerte de mi hermoso hijo Rory Sykes en los incendios de Malibú ayer (8 de enero). Estoy totalmente destrozada. Británico, australiano y residente en Estados Unidos, un hijo maravilloso. Tenía su propia cabaña en nuestra finca de 17 acres del estudio de televisión Mount Malibu", escribió en la red social X.
El joven, conocido por su papel en la serie infantil 'Kiddy Kapers', se encontraba en su cabaña cuando las llamas arrasaron su hogar. A pesar de los esfuerzos de su madre por apagar las brasas en el techo, la falta de agua debido a un corte de suministro impidió cualquier intento de salvar la vivienda.
"No pude apagar las cenizas de su techo con una manguera porque el agua fue cortada por Las Virgenes Municipal Water. ¡Incluso los 50 valientes bomberos no tuvieron agua en todo el día!", explicó.
Las últimas palabras de Rosy Sykes a su madre
Shelley compartió algunas de las últimas palabras que le dijo su hijo.
"Dijo: 'Mamá, déjame' y ninguna madre puede dejar a su hijo. Tengo un brazo roto, no podía levantarlo, no podía moverlo", contó devastada al noticiario australiano '10 News'. "Cuando el departamento de bomberos me trajo de vuelta, su cabaña estaba quemada hasta los cimientos", explicó.
¿Quién era Rory Sykes?
Nació ciego, con parálisis cerebral y tenía dificultad para caminar. Superó diversas situaciones con cirugías y terapias para recuperar la vista y poder aprender a caminar.
"A pesar del dolor, todavía estaba entusiasmado por viajar por el mundo conmigo desde África hasta la Antártida", compartió su madre en el emotivo mensaje que públicó en X.
"Fue un orador inspirador muy solicitado por Tony Robbins cuando tenía solo 8 años. El libro de 'Callums Cure' trataba sobre su valentía", añadió Shelley.
Junto a su madre fundó la organización benéfica Happy Charity.
It is with great sadness that I have to announce the death of my beautiful son @Rorysykes to the Malibu fires yesterday. I’m totally heart broken. British born Australian living in America, a wonderful son, a gift born on mine & his grandmas birthday 29 July 92, Rory Callum… pic.twitter.com/X77xyk83gx— Shelley Sykes (@shelleysykes) January 9, 2025