Rebecca Jones ventiló el mal diagnóstico que le dieron: trataron su cáncer como colitis

"Yo ya no podía más, era un embarazo, digamos, de 9 meses, hasta que me hicieron una colonoscopia, se dieron cuenta que no era nada del colón", narró. "Se dieron cuenta que tenía una ascitis, así se llama. Es un líquido epitelial que se forma en toda el área estomacal. Tenía un cáncer que no tenía nada de benigno y que teníamos que atacarlo inmediatamente", explicó en el show.