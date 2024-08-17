Muere comediante a los 73 años tras ser atropellado en Los Ángeles

Video Hallan sin vida a ‘tiktoker’ colombiana en México en misteriosas circunstancias en su apartamento

El comediante Perry Kurtz, conocido por su participación en la octava temporada de 'America's Got Talent' y 'The Late Late Show With James Corden', murió a los 73 años la noche del 15 de agosto, tras ser atropellado por un automóvil en el barrio de Tarzana, en Los Ángeles.

Kurtz estaba cruzando la calle en Ventura Boulevard y Melvin Avenue cuando fue arrollado por un Honda Civic que huyó de la escena.

"El Honda continuó hacia el este sin detenerse, identificarse ni prestar ayuda como lo exige la ley", informó el Departamento de Policía de Los Ángeles en un comunicado que Los Angeles Times retomó.

Los servicios de emergencia declararon al comediante muerto en el lugar de los hechos.

El presunto culpable fue arrestado

Horas más tarde, Nathon Jaimes, el presunto cupable, fue detenido en su hogar por los delitos de sospecha de atropello y fuga del lugar de los hechos. Además, se le sumó el agravante de la muerte de Perry Kurtz.

Sin embargo, el adolescente de 18 años fue dejado en libertad el 16 de agosto tras pagar una fianza de 30 mil dólares y deberá presentarse ante la corte el 13 de septiembre.

¿Quién era Perry Kurtz?

De acuerdo con información de Los Angeles Times, Perry Kurtz era originario de Filadelfia y fue comediante durante 51 años.

Inició su carrera en 1973, cuando participó en un concurso de talentos en Nueva Jersey y al poco tiempo se mudó a San Francisco.

Según Daily mail, Kurtz mantuvo una amistad con el actor Robin Williams, de quien fue telonero en sus shows.

Horas antes de su muerte publicó en su perfil de Facebook un video de su actuación en el show de James Corden.