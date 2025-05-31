Rihanna

Muere padre de Rihanna a pocas semanas de que la cantante anunció su tercer embarazo

Ronald Fenty murió a los 70 años en un hospital de Los Ángeles. Esto es lo que se sabe sobre su fallecimiento.

Por:
Univision
Video Rihanna sorprende y aparece embarazada de su tercer bebé en plena Met Gala: así lució su ‘baby bump’

Ronald Fenty, padre de Rihanna, falleció a los 70 años en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, tras una breve enfermedad cuya naturaleza no ha sido revelada públicamente, se dio a conocer este 31 de mayo.

De acuerdo con TMZ y People, el hombre estuvo acompañando de su familia en sus últimos momentos.

Según la información trascendida, el 28 de mayo el hermano de Rihanna, Rajad Fenty, fue captado al llegar al hospital y se especula que la artista habría estado dentro del automóvil del cual el joven se bajó.

La complicada relación de Rihanna con su padre

Ronald Fenty tuvo una relación compleja con su hija, marcada por episodios de distanciamiento, conflictos legales y reconciliaciones.

En 2019, Rihanna lo demandó por utilizar su apellido en una empresa sin su consentimiento, aunque la demanda fue retirada en 2021, lo que marcó un acercamiento entre ambos.

A pesar de los altibajos, la intérprete de "Umbrella" mostró preocupación por la salud de su padre en varias ocasiones. Durante la pandemia de COVID-19, le envió un ventilador a Barbados cuando él contrajo el virus, gesto que él agradeció públicamente.

Ronald Fenty deja seis hijos, entre ellos a la cantante y empresaria Robyn Rihanna Fenty.

Su fallecimiento ocurre en un momento significativo para la artista, quien recientemente anunció su tercer embarazo junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky.

Rihanna, su madre Monica Braithwaite y su padreRonald Fenty en 2015.
Rihanna, su madre Monica Braithwaite y su padreRonald Fenty en 2015.
Imagen WENN Rights Ltd/The Grosby Group

El tercer embarazo de Rihanna

Rihanna anunció su tercer embarazo durante la Met Gala 2025, celebrada en Nueva York el 5 de mayo.

La cantante y empresaria, de 37 años, sorprendió al llegar al evento luciendo un conjunto de dos piezas de la casa italiana Miu Miu, que dejaba ver su abultado vientre. El atuendo consistía en una blusa y falda ajustadas en tono gris oscuro, complementado con una chaqueta corta, accesorios con lunares blancos y un gran sombrero estilo cloche.

Rihanna y su pareja, el rapero A$AP Rocky, ya son padres de dos hijos, RZA, nacido en mayo de 2022, y Riot, quien llegó a este mundo en agosto de 2023.

Rihanna en la Met Gala 2025.
Rihanna en la Met Gala 2025.
Imagen ANDREA RENAULT/AFP via Getty Images
