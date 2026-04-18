Nathalie Baye Muere Nathalie Baye, ícono del cine francés y actriz de 'Downton Abbey' La muerte de Nathalie Baye fue confirmada por su familia. La actriz dejó un gran legado en el cine francés y exitosas películas de Hollywood como 'Downton Abbey' y 'Catch me If You Can'.



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Nathalie Baye, emblemática actriz del cine europeo, murió el 17 de abril de 2026 a los 77 años, en su hogar de París, informó su familia a medios de comunicación.

La multipremiada actriz falleció a consecuencia de complicaciones derivadas de la demencia con cuerpos de Lewy, enfermedad neurodegenerativa que había mermado su salud en el último año, por lo cual estuvo alejada del foco público desde 2025.

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, externó sus condolencias y reconoció la huella que dejó en el cine de su país: “Queríamos tanto a Nathalie Baye. Ella ha acompañado, con su voz, sus sonrisas y su pudor, estas últimas décadas del cine francés, desde François Truffaut hasta Tonie Marshall. Una actriz con la que hemos amado, soñado y crecido. Pensamos en su familia y en sus seres queridos”.

Nous aimions tant Nathalie Baye. Elle a accompagné par sa voix, ses sourires et sa pudeur ces dernières décennies du cinéma français, de Francois Truffaut à Tonie Marshall. Une comédienne avec qui nous avons aimé, rêvé, grandi. Nous pensons à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/7A3mug2aGP — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 18, 2026

Según Mayo Clinic, “la demencia con cuerpos de Lewy es una enfermedad neurodegenerativa progresiva caracterizada por la formación de cúmulos de proteínas anormales en el cerebro, que pueden afectar el pensamiento cognitivo, el movimiento y el comportamiento”.

En las últimas décadas fue parte de exitosos filmes como ‘Downton Abbey: Una nueva era’ y ‘Catch Me If You Can’, donde dio vida a la madre del personaje de Leonardo DiCaprio.

¿Quién era Nathalie Baye?

Nació el 6 de julio de 1948, en Mainneville, Normandía, dentro de una familia de artistas.

Antes de dedicarse a la actuación, estudió danza en Mónaco y Nueva York.

Saltó a la fama en 1973 en la película ‘La nuit américaine’, la cual se convirtió en un parteaguas del cine francés.

A lo largo de su trayectoria filmó más de 80 películas en las que trabajó con algunos de los directores más influyentes del séptimo arte, como Jean‑Luc Godard, Claude Chabrol, Maurice Pialat, Bertrand Blier y Claude Sautet, mostrando su versatilidad entre el drama y la comedia.

Nathalie Baye ganó cuatro premios César, afamados galardones del cine francés.

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En 1999, fue reconocida en el Festival de Cine de Venecia.