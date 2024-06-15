Muere Moisés Urquidi, querido cineasta mexicano y actor de 'Las Aparicio'

El 15 de junio la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA) anunció la muerte de Moisés Ortiz Urquidi a los 58 años. Fue un destacado actor y cineasta mexicano. Fue reconocido principalmente por su participación en la telenovela 'Las Aparicio'.

La noticia se compartió a través de la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), acompañada de un mensaje de condolencias para sus seres queridos.

"La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero y Director Moisés Ortíz Urquidi, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares amigos y compañeros. Descanse en paz".

Su hermana mayor, la productora Ana Celia Urquidi, mejor amiga de la también fallecida Rebecca Jones, confirmó la noticia en su perfil de Instagram con un emotivo menaje.

"Nunca imaginé atravesar por este dolor tan grande. Se supondría que mi hermano menor se iría después que yo. No fue así. A muchos kilómetros de distancia me dan la triste noticia que mi hermanito Moisés, el menor, el gran cocinero, el gran amigo, el gran director, partió. Me dicen contando anécdotas y trabajando. Y aunque eso me da paz, mi corazón llora, mi alma está quebrada".

"Solo espero llegar muy rápido a México para poder abrazarte y decirte cuánto te amo. Hermano de mi alma, ríete mucho como siempre, sigue brillando con la luz que siempre has tenido. Te voy a extrañar porque no sé cómo sigue la vida sin tu presencia, ya lo iré descubriendo".

Actores del medio artístico mexicano enviaron condolencias a la familia, como Mauricio Ochmann, Zuria Vega, Fernanda Castillo, Silvia Navarro, Camila Sodi, Chantal Andere, Laura Flores, Ana de la Reguera, Ivonne Montero, Alejandro Tommasi, Oka Giner y Alejandro Nones, solo por mencionar algunos.

Muere Moisés Urquidi. Imagen Ana Celia Urquidi/Instaram

¿Quién era Moisés Urquidi?

Originario de Oaxaca de Juárez, México, estudió cinematografía en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), donde también impartió clases de Teoría del Montaje Cinematográfico.

Su carrera incluyó trabajos en reconocidas series producidas por HBO y Cadena Tres, destacando especialmente su labor en la segunda y tercera temporada de 'Capadocia' y la exitosa serie 'Las Aparicio'.