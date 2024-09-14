Muere la famosa bailarina Michaela Mabinty DePrince a los 29 años

Video Hija del cantante ‘Pancholín’, a quien le quitaron la vida frente a su esposa, le dedica desgarrador mensaje

Michaela Mabinty DePrince, una exitosa bailarina de ballet, murió a los 29 años. La noticia fue confirmada por su familia y su equipo de trabajo a través de un comunicado en sus redes sociales el 13 de septiembre.

"Con dolor en nuestros corazones compartimos la pérdida de la bailarina estrella Michaela Mabinty DePrince, cuyo arte tocó innumerables corazones y cuyo espíritu inspiró a muchos, dejando una marca indeleble en el mundo del ballet y más allá", se inicia en el comunicado.

"Aunque su tiempo con nosotros fue demasiado breve, su brillantez y legado seguirán brillando en los corazones de todos los que fueron tocados por su historia, durante las generaciones venideras. Amor y oraciones para la familia, los amigos y aquellos que la amaban", es parte de lo que escribió su equipo de trabajo.

Hasta el momento la causa de su muerte no ha sido revelada.

Muere Michaela Mabinty DePrince. Imagen Michaela Mabinty DePrince/Instagram

¿Quién era Michaela DePrince?

La deportista, nacida en Sierra Leona, fue adoptada por una familia estadounidense después de haber perdido a sus padres en la guerra civil de su país natal.

Actuó con compañías de renombre y participó en proyectos de alto perfil, como el álbum visual 'Lemonade' de Beyoncé.

"Michaela hizo historia como la bailarina principal más joven del Dance Theatre de Harlem, antes de mudarse a los Países Bajos para bailar con el Ballet Nacional Holandés. Su carrera avanzó en el Boston Ballet a su regreso a Estados Unidos, donde continuó cautivando al público con sus actuaciones", explica el comunicado sobre su trayectoria.

"A través de sus memorias, 'Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina', DePrince compartió su inspirador viaje de resiliencia y triunfo, que ha sido traducido a varios idiomas y publicado en doce países. Su siguiente libro, 'Ballet Dreams', solidificó aún más su impacto, extendiendo su influencia mucho más allá del escenario".