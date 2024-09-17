Muere madre de Michaela DePrince un día después que ella: no supo que su hija falleció

Video Hija del cantante ‘Pancholín’, a quien le quitaron la vida frente a su esposa, le dedica desgarrador mensaje

La bailarina Michaela DePrince murió el 10 de septiembre a los 29 años, y ahora se da a conocer que su madre adoptiva, Elaine DePrince, perdió la vida un día después.

De acuerdo con un comunicado de Jessica Volinski, portavoz de la familia DePrince publicado en Facebook, Elaine falleció el miércoles 11 a los 77 años "durante un procedimiento de rutina".

La madre de Michaela padecía " una enfermedad hereditaria e insuficiencia cardíaca" que la aquejó por años y, según el mensaje de Volinski, entró al procedimiento sin saber sobre la muerte de la bailarina, a quien adoptó.

"La madre de Michaela, Elaine, murió durante un procedimiento de rutina previo a una cirugía el 11 de septiembre. Michaela murió antes que Elaine y Elaine no sabía del fallecimiento de Michaela en el momento de su procedimiento. Por increíble que parezca, las dos muertes no tenían ninguna relación", se explica en el mensaje.

¿Por qué le ocultaron la muerte de su hija Michaela DePrince?

En la publicación de Facebook se explica la razón por la que se le ocultó el fallecimiento de la bailarina.

"La única forma de darle sentido a lo absurdo es que Elaine, que ya había perdido tres hijos hacía muchos años, se vio, por la gracia de Dios, libre del dolor de experimentar la pérdida de un cuarto hijo".

"Lo que la familia está atravesando en este momento es verdaderamente inimaginablemente doloroso. Lamentar la muerte de dos miembros de la familia en un período de 24 horas es trágico y devastador. Seguimos pidiendo privacidad y agradecemos que dirija a esta publicación a cualquier persona que comparta información incorrecta y especulaciones".

Trasser adoptada, Michaela DePrince creció junto a los 11 hijos de Elaine, nueve de los cuales tampoco eran de sangre.

Michaela DePrince y su madre Elaine Imagen Jess Volinski/Facebook

¿Quién era Michaela DePrince?

La deportista, nacida en Sierra Leona, fue adoptada por una familia estadounidense después de haber perdido a sus padres en la guerra civil de su país natal.

Tras llegar a los Estados Unidos estudió ballet y con el tiempo formó parte de compañías de renombre. Participó en proyectos de alto perfil, como el álbum visual 'Lemonade' de Beyoncé.

"A través de sus memorias, 'Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina', DePrince compartió su inspirador viaje de resiliencia y triunfo, que ha sido traducido a varios idiomas y publicado en doce países. Su siguiente libro, 'Ballet Dreams', solidificó aún más su impacto, extendiendo su influencia mucho más allá del escenario", se explica en el comunicado con el que se dio a conocer su muerte.

"Se desempeñó como embajadora de War Child Holland y fue anfitriona de su gala, Dare to Dream, dedicada a promover el bienestar y la salud mental de los niños que viven en zonas de guerra", detalla la publicación.