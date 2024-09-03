Muere participante de reality show a los 29 años: misterio rodea su fallecimiento

Maryan Gómez, conocida atleta colombiana por su participación en el reality show 'El Desafío The Box 2023', murió repentinamente el 31 de agosto en una clínica de Bogotá, Colombia, informó el programa 'La Red'.

La muerte de la deportista, de 29 años, ha causado controversia, pues aunque su familia y amigos señalaron que falleció por " una complicación pulmonar", su entrenador y otros amigos han dicho que la causa es otra.

¿Maryan Gómez no murió de una complicación pulmonar?

De acuerdo con la información que 'La Red' dio, Maryan había sido ingresada al hospital con problemas respiratorios severos. A pesar de los esfuerzos médicos, la complicación se agravó rápidamente, llevándola a perder la vida.

Sin embargo, David Rojas, entrenador de la deportista, desmintió la causa de muerte y aseguró que Maryan había perdido la vida por una sobredosis.

"Como muchos de ustedes saben, Maryan Gómez falleció hoy. Era mi amiga, mi alumna, la quería mucho, pero estábamos un poco distanciados. Por la memoria de ella, por el respeto que tengo, tenemos que decir la verdad… Maryan Gómez murió de una sobredosis de droga", dijo en un video que varios medios colombianos han retomado, como Infobae.

Rojas no fue el único en ventilar que Maryan Gómez habría muerto por una sobredosis, pues su excompañera y amiga de reality, Alejandra Ulloa, señaló que la deportista tenía depresión.

"Maryan no murió de ninguna enfermedad pulmonar, sino de una sobredosis. Mary nunca pudo superar sus estados de lo que vivió en su niñez con el abandono de su mamá. Siempre quiso tener esa figura maternal y no la tuvo", dijo en entrevista con el show 'La Kalle' el 1 de septiembre.

Maryan Gómez. Imagen Maryan Gómez/Instagram

Ulloa añadió que " mi amiga tuvo una sobredosis porque no fue escuchada (…) después te das cuenta de que te desgastas y luego entras en una depresión fuerte, ya después empiezas a conocer personas oscuras y un mundo oscuro que simplemente no lo llevan a nada bueno".

Valkiria, otra amiga de la deportista, también señaló que Maryan se había introducido en un mundo "demasiado oscuro".

"Mary tuvo que enfrentarse a ser muy criticada y juzgada por muchos dentro y fuera del programa y eso le costó empezar a alejarse. Le hizo entrarse en un mundo para el que yo creo que nadie está preparado, uno demasiado oscuro que nos aisló y nos alejó a varios, lo que la llevó a sentirse muy sola y vacía", sentenció en el show 'Día a Día' el 2 de septiembre.

¿Quién era Maryan Gómez?

Maryan Gómez era originaria de Villavicencio, Colombia. Fue una destacada atleta colombiana de crossfit y entrenadora personal, conocida por su participación en el reality show 'El Desafío The Box 2023'.