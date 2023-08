Muere Mark Margolis, actor de la serie 'Breaking Bad'

Bryan Cranston se pronunció en Instagram por la muerte de su compañero: "Me entristece mucho saber del fallecimiento de un amigo. Mark Margolis era un actor realmente bueno y un ser humano encantador. Divertido y atractivo fuera del set y (en el caso de Breaking Bad and Your Honor) intimidante y aterrador en el set. Su energía tranquila desmentía su naturaleza traviesa y su mente curiosa... Y le encantaba compartir un buen chiste. Ya lo extraño. Descansa ahora Mark, y gracias por tu amistad y tu excepcional trabajo", escribió.