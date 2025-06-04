Familia de semifinalista de Miss Universe Ecuador 2024 la despide en medio de misterio sobre su muerte

María Lorena Argüello, modelo que quedara semifinalista del certamen Miss Universe Ecuador 2024, fue despedida en una emotiva misa la tarde de este martes 3 de junio.

El pasado domingo, la organización del Concurso Nacional de Belleza dio a conocer por medio de sus redes sociales la noticia del fallecimiento de quien concursara como Señorita Quito.

“Gracias por todo lo que fuiste y por lo que dejaste en cada uno de nosotros”, escribieron, “tu luz y tu legado seguirán vivos en nuestras memorias”.

Familia de María Lorena Argüello le dedica emotivo mensaje

En medio del misterio que rodea al fallecimiento de María Lorena Argüello, pues no se ha revelado qué le sucedió a sus 28 años, su familia y seres queridos le dieron el último adiós.

Al finalizar la misa de cuerpo presente, su primo, Mateo Argüello, habló ante los presentes para compartir el mensaje que los padres, Marisol Salazar y Fernando Argüello, y hermano, Fernando Jr., tenían para ella.

“Princesa bella, no existen palabras suficientes para gritarle al universo cuánto te amamos. Hoy, sin duda, el cielo está de fiesta al recibir al ángel más hermoso que ha llegado”, leyó.

“Desde aquí, te estaremos alentando con bombos y platillos, como aquel día que llegaste a nuestras vidas y conquistaste nuestros corazones”, prosiguió.

“A lo largo de tu vida nos hiciste inmensamente felices. Fuiste una hija maravillosa y una hermana ejemplar”, también escribieron.

“Amorcito: eres y siempre serás la hija más perfecta que Dios pudo haberme regalado. Cumpliste cada uno de tus sueños y metas con una fuerza y dedicación que nos llenaste de orgullo en cada momento”, externó por la misiva.

“Sabemos que ahora desde el cielo cuidarás de nosotros y aliviarás ese inmenso dolor que nos ha dejado tu partida. Ciudadanos desde lo más alto y nunca olvides que vivirás por siempre en nuestros corazones”, igualmente dijo.

“Gracias, Vidita, por estos 20 años de amor, luz y alegría que nos regalaste. Nunca te olvidaremos princesa, el paso de tu alma por nuestra vida dejó una huella imborrable, como un tatuaje eterno que nos acompañará en cada latido. Te amamos con todo nuestro ser”, concluyó.

María Lorena Argüello con sus padres. Imagen María Lorena Argüello/Instagram

Novio de María Lorena Argüello lamenta su muerte

Por su parte, el novio de María Lorena Argüello, Kenny Rodríguez, expresó entre lágrimas el amor que siente por ella y lamentó su deceso.

“Sé que por ti, por la manera que veías las cosas, por la manera que vivías tengo que vivir, pero qué difícil va a ser cuando teníamos muchos planes”, enunció.