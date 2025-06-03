Muere famosa modelo a los 28 años: fue semifinalista de Miss Universe Ecuador 2024

Video Muere semifinalista de Miss Universe Ecuador 2024 a los 28 años: esto se sabe

María Lorena Argüello Salazar, quien fuera semifinalista del certamen Miss Universo Ecuador 2024, murió el 1 de junio a los 28 años confirmó la organización del Concurso Nacional de Belleza a través de sus redes sociales.

"Gracias por todo lo que fuiste y por lo que dejaste en cada uno de nosotros, querida Srta. Quito DM. Tu luz y tu legado seguirán vivos en nuestras memorias. Que tu alma descanse en paz y en amor eterno", se lee al principio de la publicación de la cuenta oficial de Instagram Miss Universe Ecuador.

PUBLICIDAD

"Una vez más, extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia. Los acompañamos en este profundo dolor con todo nuestro respeto y cariño", finalizó la compañía en el mensaje.

María Topic, amiga de la modelo y quien se coronó Miss Universe Ecuador, le dedicó emotivas palabras en redes.

"Hoy el cielo ganó un alma hermosa. Mi corazón llora tu partida, pero confío en que Dios te tiene entre sus brazos", escribió.

María Lorena Argüello Salazar fue semifinalista de Miss Universe Ecuador 2024. Imagen Miss Universe Ecuador/Instagram

¿Quién era María Lorena Argüello?

María Lorena Argüello Salazar nació el 12 de marzo de 1997. Combinó su pasión por la medicina con una carrera en el modelaje.

Representó al Distrito Metropolitano de Quito en el certamen nacional celebrado en Machala en junio de 2024, donde fue ampliamente reconocida por su carisma, elegancia y compromiso social.

Además de su carrera profesional como cirujana, María Lorena fue voluntaria en diversas iniciativas sociales, lo que la convirtió en un referente de compromiso y vocación de servicio.