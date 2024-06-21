Muere la mamá de Pelé a los 101 años: se fue sin saber que su hijo había fallecido

Video Los grandes retos que enfrentó Pelé lejos de la cancha: matrimonios fallidos y varias enfermedades

Celeste Arantes, la mamá de Pelé, murió a la edad de 101 años, informó el equipo Santos, de Brasil, este viernes 21 de junio.

“Fueron 101 años de una historia de vida inspiradora. De una mujer que enfrentó las infinitas adversidades de la vida por el bien de su familia. Descansa en paz, Reina. El cariño, la admiración y el agradecimiento de la nación Santos son para siempre", se lee en el comunicado del club.

Se desconocen las causas de su fallecimiento, pero medios brasileños reportaron que la señora Arantes estuvo internada durante más de una semana en un hospital en Santos.

Su fallecimiento ocurre menos de dos años después de la muerte de Pelé, quien había estado luchando contra un cáncer de colon.

Mamá de Pelé no sabía que su hijo había muerto

Celeste Arantes se fue sin saber que su hijo, Edson Arantes Do Nascimento, había muerto en diciembre de 2022.

La familia del futbolista prefirió ocultarle el fallecimiento de la estrella para evitarle un dolor tan fuerte a sus 100 años, reporta Marca.

Madre de Pelé apoyó a su hijo en sus sueños

Celeste Arantes motivó a Pelé para luchar por sus sueños hasta convertirse en un futbolista profesional.

"Nacida en Três Corações, Celeste tuvo una infancia difícil junto a su hermano Jorge. Desde muy joven conoció a Dondinho, con quien tuvo una gran historia de amor y formó su familia. De esta familia surgió Edson Arantes, cariñosamente llamado Dico, y a quien el mundo luego conocería como Pelé. Sin embargo, para que el niño Dico se convirtiera en Rey hubo que recorrer un largo camino. Y este camino no sería posible sin la eterna Doña Celeste", recordó el equipo Santos en su despedida a la madre del futbolista, quien fue tres veces campeón del mundo con la selección de Brasil.