Muere mamá de ‘La Divaza’ tras luchar contra el cáncer: la ‘influencer’ no pudo despedirse

Video Muere madre de ‘La Divaza’: entre lágrimas lamenta que no pudo despedirse

Kenya Álvarez, madre de ‘La Divaza’, ha muerto a los 57 años luego de enfrentar una dura batalla contra el cáncer de mama que padecía.

La mañana de este viernes 2 de mayo, la propia creadora de contenido informó, entre lágrimas, sobre el fallecimiento, ocurrido en la madrugada.

“Ay, no sé ni qué decir, tengo como un nudo en la garganta: Mi mami se acaba de ir al cielo”, compartió ante la cámara.

Ella reveló que no pudo estar al lado de su progenitora en sus momentos finales pues esta se encontraba en Caracas, Venezuela, cuando pereció, y la estrella de televisión no puede ingresar a ese país.

“Mi hermana la va a cremar allá. Ay, no, chama, nunca me había pasado esto”, comentó sin poder controlar su llanto.

La ‘influencer’ detalló que vio por última vez a ‘Queen Mamaza’, como se le conocía, en Lisboa, Portugal, en donde ella se encontraba recibiendo tratamiento médico.

“En estos días le dio una infección y no pudo aguantar”, explicó acerca de la causa por la que su mamá perdió la vida.

“Sus últimas palabras fueron un ‘te amo’ para sus dos hijos”, destapó el exconcursante de ‘Las Estrellas bailan en Hoy’.

“Te amaré por siempre, mami, a cualquier lugar que vaya siempre vas a ser la estrella más brillante y voy a hacer que tu mensaje llegue a todos lados”, escribió ‘La Divaza’.

Mamá de ‘La Divaza’ luchó contra el cáncer de mama

A finales de 2023, la mamá de ‘La Divaza’ fue diagnosticada con cáncer de mama “metaplásico escamoso especial”.

“En mi caso se detectó muy rápido”, relató Kenya Álvarez recién en marzo en redes sociales, “tuve quimio convencional, cosa que no funcionó”.

“El tumor de 2.7 subió a 20 centímetros”, pormenorizó, “perdí el seno. A los 15 días se volvió a reproducir, volvieron a operar”.

Tras una segunda cirugía, la trataron con “radio”, pero el tumor regresó, por lo que entró al quirófano en noviembre de 2024.

“El 14 de enero volvió a reproducir, trayéndome como consecuencia un derrame pleural que, desde ahí, ha sido muy doloroso, días que no duermo, mucho dolor al punto que lo que me mandan es morfina”, contó.

“Pero, no me doy por vencida, mis amores, voy a luchar hasta el último día de mi vida por salir de esta enfermedad y Dios quiera lo logre”, agregó.

El 18 de marzo de este 2025, ‘La Divaza’ informó que se trasladaba con su madre a Lisboa, donde ella comenzaría a recibir un tratamiento en un hospital local.