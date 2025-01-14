‘La Divaza’ revela que su mamá “lucha por su vida”: la ingresaron de urgencia al hospital

Video Adamari López mostró con "orgullo" la cicatriz que le dejó el cáncer de seno

Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, mejor conocido como ‘La Divaza’, dio a conocer que su mamá, Kenya Álvarez, fue hospitalizada de emergencia.

Fue por medio de sus historias de Instagram que la ‘influencer’ compartió la compleja situación que está atravesando.

“El diablo no pudo alcanzarme, entonces me está haciendo ver a mi mami luchar por su vida en un hospital y no poder hacer nada…”, escribió este 13 de enero.

‘Queen Mamaza’, como se le conoce, detalló el pasado noviembre estar combatiendo un cáncer de mama “metaplásico escamoso especial”, de acuerdo con TVyNovelas.

¿Qué pasa con la salud de la mamá de ‘La Divaza’?

Ahondando acerca de la situación, ‘La Divaza’ explicó que a su madre la ingresaron “a urgencias ayer”, domingo 12 de enero, a las “7:00 p.m.”.

“Ahora ya tiene menos dolor (ni la morfina la calmaba, tuvieron que traer a un doctor del dolor), pero todavía no sabemos a qué se debe”, indicó.

Sobre los estudios que le realizaron a ‘Queen Mamaza’, puntualizó: “Le hicieron tomografía y le tienen que hacer PET”.

Ella acompañó su misiva con una fotografía en la que aparece Kenya acostada en la camilla y conectada a medicamentos vía intravenosa.

Además de agradecer las muestras de apoyo que comenzó a recibir, la exparticipante de ‘Las Estrellas bailan en Hoy’ precisó que su progenitora estaría “tres días” internada “para ir calmando” el malestar.

En otra de las instantáneas que colgó, Álvarez sale sonriendo, por lo que la venezolana pareció reconocerle su actitud positiva al llamarla: “¡Mi guerrera!”.

Finalmente, la estrella de ‘reality shows’ publicó el enlace a la página de GoFundMe que Kenya creó con el objetivo de recaudar fondos para pagar sus procedimientos médicos.

“Si tienen la oportunidad, cualquier cosa cuenta”, apuntó la cantante de 26 años, dirigiéndose a sus seguidores.

Mamá de ‘La Divaza’ y su pelea contra el cáncer

En la descripción que colocó en el mencionado sitio web de beneficencia, Kenya Álvarez reveló pormenores de su batalla contra el cáncer de mama.

“Ya tengo un año en tratamiento. En virtud que las primeras quimioterapias no funcionaron, llevo cuatro cirugías, porque en la primera operación se reprodujo inmediatamente [la enfermedad]”, contó.

Ella aseveró que “al mes y medio” le realizaron otra intervención, pero el tumor “nuevamente mutó”, y que eso sucedió otras ocasiones.