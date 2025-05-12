'La Divaza’ pasa el primer Día de las Madres sin su mamá y envía desgarrador mensaje: "En lágrimas"

Video Muere madre de ‘La Divaza’: entre lágrimas lamenta que no pudo despedirse

'La Divaza' volvió a las redes sociales con un sentido mensaje del Día de las Madres tras la muerte de su mamá. La influencer había estado ausente por más de una semana.

Kenya Álvarez, mamá de la influencer murió el pasado 2 de mayo a los 57 años luego de enfrentar una dura batalla contra el cáncer de mama.

La Divaza pasa el primer Día de las Madres sin Kenya Álvarez

'La Divaza' dedicó un sentido mensaje a su madre en este especial día. "Hoy es el primer día de las madres sin ti y no hay palabras que puedan llenar el vacio que dejaste... Ya te extraño en cada cosa que antes compartíamos sin darnos cuenta. Te dedico este día en lágrimas pero también en amor, porque aunque no estés físicamente sigo siendo tu hijo y tu para siempre mi mamá. Feliz Día en el cielo. Te amo", se lee en el post publicado el pasado 11 de mayo en sus historias de Instagram.

La Divaza dedicó un emotivo mensaje a su fallecida madre. Imagen La Divaza/Instagram

La influencer también aclaró su ausencia de más de una semana en las redes sociales: "Perdonen que ando tan desaparecido... no sé cómo volver a las redes aún. No creo estar preparado todavia :(".

¿De qué murió la mamá de La Divaza?

Kenya Álvarez falleció durante la madrugada del viernes 2 de mayo, fue 'La Divaza' quien dio la triste noticia.

“Ay, no sé ni qué decir, tengo como un nudo en la garganta: Mi mami se acaba de ir al cielo”, compartió ante la cámara.

Su madre, según relató, murió a causa de una infección: “En estos días le dio una infección y no pudo aguantar”.

La mamá de ‘La Divaza’ fue diagnosticada con cáncer de mama “metaplásico escamoso especial” a finales de 2023.

Kenya Álvarez contó, en marzo pasado en redes sociales, que tuvo “quimio convencional, cosa que no funcionó”.

El tumor que tenía subió de 2.7 a 20 centímetros, explicó, “perdí el seno. A los 15 días se volvió a reproducir, volvieron a operar”.

Posteriormente la trataron con radioterapia, sin embargo, el tumor volvió y la madre de La Divaza tuvo que entrar a quirófano otra vez en noviembre de 2024.

“El 14 de enero volvió a reproducir, trayéndome como consecuencia un derrame pleural que, desde ahí, ha sido muy doloroso, días que no duermo, mucho dolor al punto que lo que me mandan es morfina”, contó.