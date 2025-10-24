Muere la mamá de Iker, ‘El niño millonario’ que conquistó a Karol G: lo deja huérfano a sus 9 años

Video Exparticipante de ‘La Voz’ que falleció señaló a los presuntos culpables de su muerte días antes

Iker, ‘El niño millonario’, atraviesa por momentos difíciles. Este viernes 24 de octubre murió su mamá. Miriam Guadalupe Arizpe García fue diagnosticada con una enfermedad en fase terminal en 2017.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la familia de Iker desde la cuenta de Instagram del joven ‘influencer’, donde se solicitó a sus seguidores “pedir por su eterno descanso”.

PUBLICIDAD

“Con profundo dolor les informamos a toda la familia, gente que quiere a Iker, que el día hoy 24 de octubre, Miriam Guadalupe Arizpe García partió del plano terrenal para vivir en el paraíso”, señalaron.

Así se informó la muerte de la mamá de Iker, 'El niño millonario'. Imagen Iker El Niño Millonario / Instagram



“Gracias a todos los que siempre han estado al pendiente, les pedimos que desde su hogar se tomen un espacio para pedir por su eterno descanso y por la familia Arizpe García, siempre en nuestros corazones ‘MI LUPE’”, sentenciaron.

Los familiares de Iker ‘El niño millonario’ no dieron detalles sobre el fallecimiento de la señora Miriam Guadalupe ni tampoco revelaron la causa de muerte. Sin embargo, en agosto de 2022, durante la transmisión del programa ‘Es Show’, se reveló que había sido diagnosticada con riñones poliquísticos hereditarios y que su enfermedad estaba en fase terminal.

¿Quién es Iker, ‘El niño millonario’?

Iker nació el 8 de octubre de 2015. Es originario de Monterrey, México, y desde junio de 2022 comenzó a figurar en Internet tras una entrevista de youtubers que grababan en la colonia popular en la que residía.

El menor alcanzó la fama gracias a la respuesta que dio a los youtubers que le solicitaron hacer una marometa. “No pudo, ando bien goldo”, dijo.

En ese mismo video también le preguntaron a manera de broma por su estado civil, a lo que él respondió: “millonario”, lo que finalmente dio sentido a su apodo: ‘El niño millonario’.