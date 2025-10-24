Mamá de Iker ‘El niño millonario’ supo que tenía enfermedad en fase terminal cuando él era bebé

Video Exparticipante de ‘La Voz’ que falleció señaló a los presuntos culpables de su muerte días antes

Iker ‘El niño millonario’ era solamente un bebé cuando su mamá fue diagnosticada con una enfermedad en fase terminal. Este viernes 24 de octubre, Miriam Guadalupe Arizpe García perdió la vida tras una larga lucha contra un grave padecimiento renal.

“Con profundo dolor les informamos a toda la familia, gente que quiere a Iker, que el día hoy 24 de octubre, Miriam Guadalupe Arizpe García partió del plano terrenal para vivir en el paraíso”, señaló la familia de Iker a través de su cuenta de Instagram.

“Gracias a todos los que siempre han estado al pendiente, les pedimos que desde su hogar se tomen un espacio para pedir por su eterno descanso y por la familia Arizpe García, siempre en nuestros corazones ‘MI LUPE’”, sentenciaron.

Iker quedó huérfano a los 9 años

Dos semanas antes del fallecimiento de la señora Miriam Guadalupe, Iker había celebrado su cumpleaños número 9. Como cada año, el pequeño ‘influencer’ lo hacía con una gran fiesta y en compañía de su mamá, quien también estuvo presente.

“Que sean muchos años más, gracias por sus buenos deseos y a todos los que recuerdan a mi Iker”, se leía en el Instagram del menor.

Iker 'El niño millonario' celebró su cumpleaños número 9 junto a su mamá. Imagen Iker 'El niño millonario' / Instagram

Su mamá celebraba el cumpleaños de Iker como si fuera el último

Desde que Iker ‘El niño millonario’ nació, su mamá celebraba su cumpleaños como si fuera el último para ella, ya que había sido diagnosticada con riñones poliquísticos hereditarios y su enfermedad estaba en fase terminal.

“Hace 5 años le diagnosticaron eso… y empezaron una serie de hemodiálisis y pues está en espera… dijeron que estaba en fase terminal y hasta que Dios quiera”, contó la abuelita de Iker en el programa regio ‘Es Show’ el 29 de agosto de 2022.

“Le hizo a su niño su primer año una fiesta que porque era la primera y la última… y ahorita, gracias a Dios, él la ha dejado para que siga viendo a su niño”, agregó.

“Ella, como tiene también hipotiroidismo y sobrepeso, no es apta (para un trasplante de riñón), no es candidata más que para el puro catéter… hasta que Dios (diga) hasta aquí”, sentenció.

