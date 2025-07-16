Muere la 'influencer' mexicana Kenmer Kenia tras someterse a cirugía para bajar de peso

Video Famosa tenista se sentía “asfixiada” por su familia antes de morir: su papá le quitó la vida por celos

La 'influencer' Kenmer Kenia murió tras haberse sometido a una cirugía bariátrica. La noticia fue confirmada en su cuenta de TikTok en la que cuenta con más de 1.7 millones de seguidores.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Kenmer Kenia por complicaciones de salud. Nuestras condolencias a su familia, seguidores y amigos", se lee en el mensaje.

La publicación estaba acompañada por otro texto de condolencia: "Con todo el dolor les compartimos esta triste noticia. Pronta resignación a sus seguidores y familia".

Aunque se desconoce la causa exacta de su muerte, el 12 de julio Kenmer reapareció en una cama de hospital y compartió que se sentía "cansada" y con dolor de cabeza por la cirugía.

La 'influencer', quien se reconocía como mujer trans, había compartido que debido a su obesidad había desarrollado diabetes, por lo cual los médicos le habían recomendado someterse al procedimiento bariátrico.

4 días antes de que se diera a conocer su supuesta muerte, Kenmer Kenia reapareció en el hospital. Imagen Kenmer Kenia/TikTok

¿Quién era Kenmer Kenia?

Kenmer Kenia fue una 'influencer' mexicana que se destacó por su contenido sobre su negocio de venta de pelucas.

Tenía más de 1.7 millones de seguidores en TikTok y más de 84 millones de "me gusta" en la plataforma.

Sus videos solían incluir 'storytimes', reflexiones personales sobre su orientación sexual y salud.

Además, también colaboraba con marcas y otros creadores de contenido.