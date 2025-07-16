'Influencer' Kenmer Kenia desmiente su muerte tras hacerse viral: "Estoy en shock"

Video Famosa tenista se sentía “asfixiada” por su familia antes de morir: su papá le quitó la vida por celos

La 'influencer' Kenmer Kenia desmintió su muerte, noticia que se dio a conocer en su cuenta de TikTok la noche del 15 de julio, tras haberse sometido a una cirugía bariátrica.

Con la voz entrecortada, la 'tiktoker' explicó que 'hackearon' su cuenta y se dejó ver desconcertada.

" Obviamente no estoy muerta. No sé quién sacó eso. Me acabo de despertar. Estoy temblando, estoy en shock (…) No sé qué pasó, si me hackearon", dijo en un video.

Kenmer externó que estaba "muy enojada" por la falsa noticia y dejó claro que está bien de salud tras su cirugía.

"Yo nunca le he hecho nada malo a nadie como para que haga eso conmigo. Estoy muy muy enojada. Obviamente no ha pasado nada sobre mi cirugía, me marcó mi doctora, me ha marcado mucha gente. Estoy muy muy empu…, pero estoy bien y perdón si se asustaron como yo".

También reveló que además de ella, su equipo de trabajo maneja sus redes sociales.

"Tengo gente atrás de mí y obviamente yo no voy a publicar algo así. Yo sé que es muy delicado. Jamás lucraría con la vida mía ni con la de nadie. Tengo que ver ahorita qué está pasando y recuperar mi cuenta".

Kenmer Kenia explicó que por su convalecencia durmió "mucho", por lo cual no se dio cuenta de lo que sucedía hasta que despertó la mañana del 16 de julio.

4 días antes de que se diera a conocer su supuesta muerte, Kenmer Kenia reapareció en el hospital. Imagen Kenmer Kenia/TikTok

La falsa noticia sobre la muerte de Kenmer Kenia

La noche del 15 de julio la cuenta de Kenmer Kenia registró una publicación donde se informaba sobre su muerte.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Kenmer Kenia por complicaciones de salud. Nuestras condolencias a su familia, seguidores y amigos", se lee en el mensaje.

La fotografía iba acompañada por otro texto de condolencia: "Con todo el dolor les compartimos esta triste noticia. Pronta resignación a sus seguidores y familia".

La información causó conmoción entre sus seguidores, pues horas antes la 'tiktoker' apareció en un hospital tras someterse a una cirugía bariátrica y compartió que se sentía "cansada" y con dolor de cabeza.

Además, la 'influencer', quien se reconoce como mujer trans, ha compartido que debido a su obesidad desarrolló diabetes, por lo cual los médicos le recomendaron someterse al procedimiento bariátrico.

¿Quién era Kenmer Kenia?

Kenmer Kenia es una 'influencer' mexicana conocida por su contenido sobre su negocio de venta de pelucas.

Tiene más de 1.7 millones de seguidores en TikTok y más de 84 millones de "me gusta" en la plataforma.

Sus videos suelen incluir 'storytimes', reflexiones personales sobre su orientación sexual y salud.

Además, también colabora con marcas y otros creadores de contenido.