Muere querido 'influencer' a los 22 años en trágico accidente acuático

El 'influencer' brasileño João Vitor dos Santos Chagas, conocido como João Beckham, murió trágicamente a los 22 años en un accidente de moto acuática el 25 de octubre de 2024.

El accidente ocurrió en una playa de São Vicente, en la costa de São Paulo, cuando su moto acuática colisionó con otra. El joven quedó sumergido en el agua durante unos veinte minutos antes de ser rescatado.

A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, que le realizaron procedimientos de reanimación, João no sobrevivió al accidente.

La causa de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio y un traumatismo craneoencefálico severo.

João Beckham. Imagen João Beckham/Instagram

¿Quién era João Beckham?

João Beckham fue un 'influencer' brasileño que ganó popularidad en las redes sociales por su contenido sobre la vida cotidiana, viajes y moda. Nació el 15 de marzo de 2002 y desde joven mostró interés por el mundo digital y la creación de contenido.

Comenzó su carrera en Instagram, donde rápidamente acumuló seguidores gracias a su carisma y estilo único. Sus publicaciones incluían desde fotos de sus viajes a diferentes partes del mundo hasta colaboraciones con marcas de moda y fitness.

João también era conocido por su pasión por el deporte y el bienestar, lo que lo llevó a compartir rutinas de ejercicio y consejos de vida saludable con su audiencia.