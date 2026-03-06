Hijos de famosos Muere bebé de ‘tiktoker’ hispana un día antes de cumplir su primer año: bacteria afectó sus riñones La creadora de contenido Daimirelis Vega reveló que su pequeña murió la mañana del 4 de marzo.



Isely, la bebé de la ‘tiktoker’ Daimirelis Vega, perdió la vida este miércoles 4 de marzo, un día antes de cumplir su primer año de vida.

La noticia fue dada a conocer por su mamá mediante un video en la plataforma digital, donde por meses documentó la batalla que su pequeña libraba por su salud.

“Falleció a las 8:30 de esta mañana. Le doy gracias a Dios por todo lo que hace. Me ha dado fuerza. Nunca me imaginé estar tan fuerte”, dijo.

La creadora de contenido detalló que su retoño “estaba intubada”, con “mucha falta de aire por una bacteria que cogió”.

“Pudimos controlar la bacteria y pudimos salir de eso. Los doctores no daban esperanza de vida y Dios me la sacó de eso, pero antier tuvo otra bacteria y esta le afectó directamente ya los riñones y no hizo pipi por dos días y esta mañana, temprano, Dios se la llevó”, explicó.

¿Qué tenía Isely?

De acuerdo con El Espectador, Daimirelis Vega contó previamente que Isely nació con el sistema autoinmune débil, lo que la ponía en riesgo ante cualquier interacción con algún virus o bacteria.