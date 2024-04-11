Edith Márquez se casa con Iñaki Marcos: así fue su lujosa boda en la Toscana Mexicana

Video Las bodas de famosos más esperadas para 2024: sus pedidas de mano fueron muy románticas

Edith Márquez contrajo matrimonio con Iñaki Marcos, su mánager, en la llamada Toscana Mexicana, ubicada en Val’Quirico, Tlaxcala, durante la noche del martes 9 de abril.

Después de casi dos años como pareja y a pocos meses de haberse comprometido, la cantante celebró su boda religiosa al aire libre en el Campo de Lavandas, frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe.

Así fue el vestido de novia de Edith Márquez

Según informes de TVyNovelas, un total de 150 personas asistieron a la boda de Edith Márquez, quien lució un elegante vestido blanco con volantes y escote en V en la parte delantera.

Edith Márquez tuvo una lujosa boda estilo medieval en la Toscana Mexicana, Tlaxcala. Imagen Instagram



Aunque la exintegrante de Timbiriche no ha compartido fotografías de su boda con Iñaki Marcos, algunas imágenes que circulan en redes sociales revelan que la ceremonia tuvo un estilo medieval europeo. Incluso, la novia llegó a la ceremonia en una carreta.

Entre los invitados a la boda de la intérprete de 51 años se encuentran famosos como Marco Antonio Solís, Ana Bárbara, Carlos Cuevas, Adal Ramones y Fernanda Familiar.

La cantante se casó con su mánager 5 meses después de comprometerse. Imagen Carlos Cuevas / Instagram

¿Quién es Iñaki Marcos, esposo de Edith Márquez?

La historia de amor entre Edith Márquez e Iñaki Marcos comenzó en 2022. Aunque se sabe poco sobre él, se ha mencionado que se conocieron durante una gira de conciertos de la cantante, ya que él trabaja como técnico de producción en eventos.

Edith Márquez e Iñaki Marcos comenzaron su relación en 2022. Imagen Karla de la Mora Instagram / Adal Ramones Instagram



Sin dar demasiados detalles, en noviembre de 2022, Edith Márquez hizo pública su relación con el técnico de producción. Aunque mantuvieron su noviazgo alejado del ojo público, el 27 de octubre de 2023 celebraron su primer aniversario de novios en Instagram.

Casi un mes después, el 19 de noviembre de 2023, Edith Márquez e Iñaki Marcos se comprometieron en el San Diego Theater, justo cuando la intérprete de 'Mi error, mi fantasía' estaba cantando uno de sus éxitos.