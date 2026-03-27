Muertes de famosos

Muere famoso periodista deportivo repentinamente: revelan causa de su fallecimiento

La hermana del presentador dio a conocer la noticia del deceso. Ella le rindió un homenaje póstumo. Entre tanto, Récord informó qué fue lo que le sucedió.

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Por:Dayana Alvino
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El famoso periodista deportivo y presentador mexicano de televisión, Axel Solís, ha muerto a los 56 años, dio a conocer su familia.

Este viernes 27 de marzo, la hermana del comunicador, Adri Solís, compartió un sentido mensaje en el que informó del deceso.

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“Mi querido hermano descansa ahora en el Señor. Siempre lo recordaré como el mejor hijo, buen padre, buen esposo, excelente amigo. Honesto, responsable, confiable, inteligente, supertrabajador y el mejor hermano”, escribió.

“Lo veré en el grandioso día de nuestro Señor Jesucristo, en su Gloriosa Venida para nunca más separarnos. Amén”, concluyó.

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Ella difundió una esquela en la que se detalla que el servicio de velación para Axel se llevará a cabo hoy, a partir de las 15:00 horas, en San Pedro Garza García, Monterrey.

Hermana de Axel Solís dio a conocer su muerte.
Hermana de Axel Solís dio a conocer su muerte.
Imagen Adri Solís/Facebook

¿De qué murió Axel Solís?

Aunque la hermana de Axel Solís no puntualizó por qué motivo falleció él, el medio Récord reportó lo que le habría sucedido.

Según el periódico, “pudo confirmar que el periodista perdió la vida la madrugada de este viernes a causa de un paro cardíaco”.

Hasta el momento, los seres queridos del conductor no se han pronunciado para confirmar o desmentir lo aseverado.

¿Quién era Axel Solís?

Axel Solís tuvo una larga carrera dentro del periodismo deportivo regiomontano. En su LinkedIn destacó que realizó cobertura de los mundiales de 1994, 1998, 2011 y 2018.

Él se describía como experto en la historia del fútbol mexicano y mundial: “Genero contenido en mis redes sociales como un medio de comentarios, opinión, entrevistas y coberturas especiales”.

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