Muere mamá de Whitney Houston tras luchar contra dura enfermedad

Cissy Houston, mamá de Whitney Houston, murió a los 91 años la mañana de este lunes 7 de octubre. El fallecimiento de la artista de soul y góspel fue confirmado por su nuera Pat Houston a The Associated Press.

De acuerdo con la familia de la ganadora de dos premios Grammy, que cantó con Aretha Franklin, Elvis Presley y otras estrellas, Cissy falleció en su casa de Nueva Jersey mientras recibía cuidados paliativos por Alzheimer. La aclamada cantante de góspel estuvo acompañada por su familia.

“Nuestros corazones están llenos de dolor y tristeza. Perdemos a la matriarca de nuestra familia”, dijo Pat Houston en un comunicado. Señaló que las contribuciones de su suegra a la música y la cultura popular son “incomparables”.

“Madre Cissy ha sido una figura fuerte e imponente en nuestras vidas. Una mujer de profunda fe y convicción, que se preocupaba mucho por la familia, el ministerio y la comunidad. Su carrera de más de siete décadas en la música y el entretenimiento permanecerá siempre en nuestros corazones”.

¿Quién fue Cissy Houston?

Artista eclesiástica desde una edad temprana, Houston formó parte de un grupo familiar de góspel antes de abrirse paso en la música popular en la década de 1960 como integrante del destacado grupo de apoyo The Sweet Inspirations con Doris Troy y su sobrina Dee Dee Warwick. El grupo cantó para una variedad de artistas soul, incluidos Otis Redding, Lou Rawls y The Drifters. También cantaron como coristas de Dionne Warwick.

Los innumerables créditos de Houston incluyen “Think” y ”(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” de Franklin, “Brown Eyed Girl” de Van Morrison y “Son of a Preacher Man” de Dusty Springfield. The Sweet Inspirations también cantaron en el escenario con Presley, a quien Houston recordaría con cariño por cantar góspel durante los ensayos y decirle a ella que era “como una ardilla”.

“Al final de nuestro compromiso con él, me dio un brazalete con mi nombre inscrito en el exterior”, escribió en sus memorias “How Sweet the Sound”, publicadas en 1998. “En el interior del brazalete había inscrito su apodo para mí: Ardilla”.

Cissy enfrentó la muerte de su hija en 2012. Imagen AP



The Sweet Inspirations tuvo su propio sencillo en el top 20 con el soul-rock “Sweet Inspiration”, hecho en el estudio de Memphis donde Franklin y Springfield, entre otros, grabaron éxitos y lanzaron cuatro álbumes a finales de los 60. El grupo apareció en “Brown Eyed Girl” de Van Morrison y cantó coros para The Jimi Hendrix Experience en la canción “Burning of the Midnight Lamp” en 1967.

La última actuación de Houston con The Sweet Inspirations se produjo después de que el grupo subiera al escenario con Presley en un espectáculo de Las Vegas en 1969. Su última sesión de grabación con el grupo se convirtió en su mayor éxito de R&B ”(Gotta Find) A Brand New Lover”, una composición del equipo de producción de Gamble & Huff, quien apareció en el quinto álbum del grupo, “Sweet Sweet Soul”.

Durante ese tiempo, el grupo ocasionalmente realizó conciertos en vivo con Franklin. Después del éxito del grupo y cuatro álbumes juntas, Houston dejó The Sweet Inspirations para seguir una carrera en solitario en la que floreció.

Houston se convirtió en una cantante de sesión muy solicitada y grabó más de 600 canciones en múltiples géneros a lo largo de su carrera. Su voz se puede escuchar en temas junto a una amplia gama de artistas como Chaka Khan, Donny Hathaway, Jimi Hendrix, Luther Vandross, Beyoncé, Paul Simon, Roberta Flack y Whitney Houston.

Cissy Houston completó varios álbumes, incluyendo “Presenting Cissy Houston”, “Think It Over” de la era disco y los álbumes de góspel ganadores del Grammy “Face to Face” y “He Leadeth Me”.

En 1971, la voz característica de Houston apareció en el álbum solista de Burt Bacharach, que incluye “Mexican Divorce”, “All Kinds of People” y “One Less Bell to Answer”. Interpretó varios estándares, incluida la exitosa canción de Barbra Streisand, “Evergreen”.

Nunca estuvo lejos de su Nueva Jersey natal ni de sus orígenes musicales, Houston presidió durante décadas el coro juvenil Youth Inspirational Choir de 200 miembros en la Iglesia Bautista Nueva Esperanza de Newark, donde Whitney Houston cantaba cuando era niña.

Cissy Houston diría que había disuadido a su hija de entrar al mundo del espectáculo, pero estuvieron unidas en la música durante gran parte de la vida de Whitney, desde la iglesia hasta las actuaciones teatrales, la televisión, el cine y el estudio de grabación. El ascenso de Whitney parecía inevitable, no sólo por sus evidentes talentos, sino por sus antecedentes: Dionne y Dee Dee Warwick eran sus primas, Leontyne Price otra prima, Franklin una amiga cercana de la familia.

Whitney Houston hizo su debut en la televisión nacional cuando ella y Cissy Houston cantaron un popurrí de éxitos de Franklin en “The Merv Griffin Show”. Cissy Houston cantó los coros en el primer álbum homónimo de Whitney, y las dos compartieron el protagonismo en “I Know Him So Well”, del álbum éxito de ventas “Whitney” de 1987.

Cantaban juntas a menudo en concierto y aparecieron en la película de 1996 “The Preacher’s Wife” (“La mujer del predicador”). Sus momentos más imborrables probablemente vinieron del video de uno de los mayores éxitos de Whitney de mediados de la década de 1980, “Greatest Love of All”. Fue filmado como un homenaje de madre e hija, terminando con una alegre Whitney saliendo del escenario del Teatro Apollo de Harlem y abrazando a Cissy Houston, quien estaba entre bastidores.

Cissy enfrentó la muerte de su hija y nieta

El 11 de febrero de 2012, Whitney Houston fue encontrada muerta, por un ahogamiento accidental en una bañera de Beverly Hills. Cissy Houston escribiría sobre su hija en las memorias “Remembering Whitney: A Mother’s Story of Life, Loss and The Night The Music Stopped” (Recordando a Whitney: la historia de la vida, la pérdida y la noche en que la música se detuvo de una madre).

En 2015, Cissy Houston volvió a estar de luto cuando su nieta Bobbi Kristina Brown, la única hija de Bobby Brown y Whitney Houston, fue encontrada inconsciente en una bañera, pasó meses en coma y murió a los 22 años. La familia volvió a ser noticia en 2018 con el estreno del documental “Whitney”, que incluía acusaciones de que Dee Dee Warwick (fallecida en 2008) había abusado sexualmente de Whitney cuando era niña.

Cissy Houston estuvo brevemente casada con Freddie Garland en la década de 1950; su hijo, Gary Garland, fue escolta de los Nuggets de Denver y más tarde cantó en muchas de las giras de Whitney Houston. Cissy Houston estuvo casada con el padre de Whitney, el ejecutivo de entretenimiento John Russell Houston, de 1959 a 1990. Además de Whitney, los Houston también tuvieron un hijo, Michael.

Su nombre verdadero era Emily Drinkard, nació en Newark, era menor de ocho hijos de un trabajador de una fábrica y una ama de casa. Tenía solo 5 años cuando ella y tres hermanos fundaron los Drinkard Singers, un grupo de góspel que duró 30 años, actuando en el mismo cartel que Mahalia Jackson, entre otros, y lanzando el álbum de 1959 “A Joyful Noise”.

Más tarde dijo que habría estado feliz de permanecer en el góspel, pero John Houston la animó a entrar al estudio. Cuando el astro del rockabilly Ronnie Hawkins (junto con el baterista Levon Helm y otros futuros miembros de The Band) necesitó una voz extra, Cissy Houston intervino.

“Quería hacer mi trabajo, y hacerlo rápido. Yo estaba allí, pero no tenía que ser parte de ellos. Estaba en el mundo, pero no era del mundo, como dijo San Pablo”, escribió Houston en “How Sweet the Sound”, recordando cómo pronto comenzó a trabajar con los Drifters y otros cantantes.

“Al menos en el estudio de grabación vivíamos juntos como Dios quería que viviéramos. Algunos días, pasábamos 12 o 15 horas juntos allí”, escribió. “Las barreras superficiales de la raza parecieron desvanecerse mientras trabajábamos codo a codo, creando nuestras pequeñas obras maestras del pop”.

Pat Houston dijo que está agradecida por las valiosas lecciones aprendidas de su suegra. Señaló que la familia se siente “bendecida y agradecida” de que Dios le permitiera a Cissy pasar tantos años.