Muere Chance Perdomo a los 27 años, actor de la serie 'Chilling Adventures of Sabrina'

Chance Perdomo, conocido por su papel en las series Gen V y Chilling Adventures of Sabrina, murió a la edad de 27 años en un accidente de motocicleta el 29 de marzo, confirmó su representante.

La familia y su equipo de trabajo enviaron un comunicado a la revista People para pedir privacidad ante el complicado momento por el que atraviesan.

"Todos los que lo conocieron sintieron su pasión por las artes y su insaciable apetito por la vida, y su calidez continuará en aquellos a quienes amaba más”.

"Pedimos que se respete el deseo de privacidad de la familia mientras lloran la pérdida de su querido hijo y hermano", se solicita en el mensaje.

La producción de la serie Gen V, el proyecto más reciente del actor, también dio declaraciones a People sobre la repentina partida de Perdono.

“No podemos entender esto del todo. Para aquellos que lo conocimos y trabajamos con él, Chance siempre fue encantador y sonriente, una fuerza de la naturaleza entusiasta, un intérprete increíblemente talentoso y, más que nada, una persona muy amable y encantadora.

“Incluso escribir sobre él en tiempo pasado no tiene sentido. Lo sentimos mucho por la familia de Chance y lamentamos la pérdida de nuestro amigo y colega. Abraza a tus seres queridos esta noche".

Chance Perdomo, Miranda Otto, Kiernan Shipka, Lucy Davis and Jaz Sinclair, elenco de la serie de Netflix 'The Chilling Adventures of Sabrina'. Imagen Getty Images

¿Quién era Chance Perdono?

Nació el 19 de octubre de 1996 en Los Ángeles, California, pero fue criado en Southampton, Inglaterra.

Su carrera se destacó por sus roles en varias producciones como ‘Killed by My Debt, la cual le valió una nominación al BAFTA en la terna de Mejor Actor Principal.

Participó en la serie Chilling Adventures of Sabrina, exitosa serie de Netflix en la que dio vida a Ambrose Spellman.

En 2023 grabó Gen V, serie de Amazon Prime Video en la que interpretó a Andre Anderson, el cual fue su más reciente proyecto.

También dio vida a Landon Gibson en las tres últimas películas de la saga After: After We Fell , After Ever Happy y After Everything .