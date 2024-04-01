¿Predijo su muerte? Chance Perdomo publicó misterioso mensaje días antes de perder la vida

Video Muere Elena Larrea, influencer que sacó su OnlyFans para ayudar a los animales

Chance Perdomo murió a los 27 años este 29 de marzo tras sufrir un accidente en motocicleta. Tras su partida, cobró relevancia uno de los últimos mensajes que publicó y con el que algunos usuarios de redes sociales creen que predijo su fallecimiento.

Este fue el misterioso mensaje que publicó Chance Perdomo

El actor, famoso por participar en la saga ‘After’, compartió un misterioso mensaje 12 días antes de que perdiera la vida.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Chance Perdomo publicó tres fotografías, las cuales acompañó con el mensaje: “Día 77. La calma final antes de la tormenta #backontheroad (de regreso al camino)”.

La primera imagen muestra al fallecido actor recostado en un sillón, haciéndose una selfie; en la segunda aparece de pie frente a un espejo y en la última mostró su motocicleta, en la cual días después moriría.

Los seguidores de Chance Perdomo comenzaron a opinar acerca de la publicación: varios calificaron el posteo como “aterrador” y otros más pensaron que el actor presentía lo que sufriría.

Antes de morir, Chance Perdomo publicó misterioso mensaje



“¿Están pensando lo que yo estoy pensando? Súper aterrador”, “Predijo su muerte como Matt Perry”, “La moto que se compró, la causa del accidente”, señalaron los usuarios.

Hasta el momento, la familia del actor no se ha pronunciado acerca de esta publicación, ni han dado más detalles sobre el deceso.

Así murió el actor Chance Perdomo

Con tan sólo 27 años, el actor de ‘Las escalofriantes aventuras de Sabrina’ murió este 29 de marzo tras sufrir un fatal accidente de motocicleta.

La noticia de su muerte fue confirmada por su representante mediante un comunicado, en el que expresó su tristeza por la partida de Chance.

“Con gran pesar compartimos la prematura muerte de Chance Perdomo a causa de un accidente de motocicleta. Las autoridades han informado que no ha habido otras personas involucradas. Chance era una persona que contagiaba a todos aquellos que conocía su pasión por las artes y su insaciable apetito por la vida".

A la par que se informó la muerte de Chance Perdomo, quien nació en Los Ángeles, pero a muy corta edad se mudó con su familia a Southampton, Reino Unido, su mánager pidió a los medios respeto para el duelo que su familia enfrenta.