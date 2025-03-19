Familia del cantante Aurelio Martínez está "destruida": revela si ya les entregaron sus restos

Video Cantante hondureño lanzó mensaje a sus fans antes de morir en accidente aéreo: esto dijo

La noche del lunes 17 de marzo el mundo del espectáculo se vistió de luto debido al trágico fallecimiento del cantante Aurelio Martínez.

El intérprete hondureño perdió la vida a los 55 años luego de que el avión en el que viajaba se estrellara en el agua debido a una “aparente falla mecánica”, en la isla de Roatán, Honduras.

Ante lo ocurrido, Kenia Montero, sobrina del compositor, indicó en entrevista con Canal 11 que la catástrofe los “tomó por sorpresa”.

“Hace unos días estuve hablando con él. Me dijo que estaba en Chicago en una reunión con una organización para los migrantes, luego iba a ir a New Orleans […] No sabía que él venía para acá”, dijo.

Primo de Aurelio Martínez habla de su dolor

A horas del accidente, y luego de que el cuerpo de Aurelio Martínez fuera trasladado a la morgue de San Pedro Sula, en Honduras, su primo, Stanford Ramos Suazo, compartió su sentir y el de sus parientes.

“Para nosotros como familia pues es una situación bien difícil, al igual como para el país, y estamos completamente destruidos por la muerte”, dijo ante la cámara de Diario La Prensa.

Él destacó que el intérprete de ‘Laru beya’ les deja “un gran legado” a sus seres queridos y a la comunidad garífuna: “Es un golpe duro”.

Detalló que, tras el percance, “transcurrió mucho tiempo” para que pudieran saber si el artista era una de “las personas que habían sobrevivido”.

“Una plática que yo tuve con él hace tres días, le dije: ‘pórtate bien’, y ya”, contó sobre el último recuerdo que tiene del cantautor.

¿Qué pasará con el funeral de Aurelio Martínez?

Por su parte, Junior Martínez, sobrino de Aurelio Martínez, especificó que ya les fueron entregados los restos de la estrella, por lo que preparan sus honras fúnebres en La Ceiba.

“El velatorio de él va a ser aquí, a partir de las 7 de la noche, mañana [miércoles 19 de marzo]”, externó al micrófono de la cadena Teleceiba.

Acerca del sepelio, él adelantó que podría llevarse a cabo el viernes 21, hecho que decidirán los padres del vocalista y su esposa.