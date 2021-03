Muere Arturo Castro, 7 meses después de su boda: el fundador de Los Hermanos Castro tenía 83 años

En EEUU se les recuerda por sus apariciones en legendarios shows de televisión como 'The Ed Sullivan show', 'The Playboy after dark' y 'The Joey Bishop show'. Por un tiempo, Arturo Castro se separó de sus hermanos y emprendió una carrera en solitario. En ese tiempo, también tuvo sus propios programas en la pantalla mexicana, como 'El show de Arturo Castro El Jefe' y 'Domingos Herdez'.

"Yo no pienso en nada de eso, yo desde siempre, desde que tengo uso de razón mi esposa me decía: 'Arturo me están vendiendo unos mausoleos', y yo le decía, 'no, no Rosalina, yo hasta que me muera no quiero saber nada', y les decía que si me querían matar o qué. Yo desde siempre, nunca he pensado poner las cosas en orden nunca, ni un testamento ni nada, no me gusta hablar de eso y si les pido que me dejen en paz, no es por ahí, es por la cuestión sentimental", dijo, según consignó TVNotas.