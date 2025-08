Presentadora de TV anuncia que padece cáncer en etapa 4: no quiso quitarse los senos

La expresentadora de MTV, Ananda Lewis, compartió que el cáncer de mama que padece ya está en etapa cuatro , después de no haber seguido las recomendaciones médicas.

"Realmente pensé que lo tenía todo bajo control. Estaba frustrada, estaba un poco enojada conmigo misma y dije, 'Hombre, escucha. Sé que vendrás por mí en algún momento. Pero no quiero que sea ahora. Y si pudieras esperar, te prometo que cuando vengas, haré que sea divertido para ti'".

Ananda confesó que su decisión sobre negarse a la operación fue para no perder su "calidad de vida": "Sé que hay ciertas cosas con las que no voy a estar bien y me conozco a mí misma. Quiero estar aquí, así que tuve que hacerlo de cierta manera para mí".