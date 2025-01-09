Muere entrañable actriz de 'Teresa', 'Dos Mujeres Un Camino' y 'Cuidado Con El Ángel'

Video Hijos de Ricardo Montaner están "rotos" tras inesperada muerte de querido miembro de su familia

Amparo Garrido, reconocida actriz de cine, televisión y doblaje, murió la mañana de este 9 de enero a los 95 años, confirmó su hijo, Ismael Eduardo Larumbe, a través de un emotivo mensaje en Facebook.

“Acaba de fallecer mi adorada madre Amparo Garrido, la mejor mujer y madre que Dios me haya permitido conocer. Que en paz descanse. Mi vida se va con ella”.

PUBLICIDAD

En octubre de 2024 la actriz informó que tuvo problemas de salud tras una caída donde se le fracturó el fémur, por lo cual fue intervenida en dos ocasiones y estuvo convaleciente varios meses.

Hijo de Amparo Garrido informa sobre la muerte de su madre. Imagen Ismal Eduardo Larumbe/Facebook

¿Quién era Amparo Garrido?

Nacida el 17 de octubre de 1929 en la Ciudad de México, es recordada por su icónica voz que dio vida a personajes entrañables de Disney, como Blancanieves en la versión en español de 'Blancanieves y los siete enanos' de 1964, así como en 'La Dama y El Vagabundo', 'Dumbo' y 'Bambi'.

Además de su trabajo en doblaje, Garrido participó en más de 30 telenovelas demostrando su versatilidad en historias como 'Teresa' (1989), 'Muchachitas' (1991), 'Dos Mujeres Un Camino' (1993), 'Cuidado con el Ángel' (2008), 'La Tempestad' (2013) y 'Simplemente María' (2016), siendo éste su último melodrama.

Amparo Garrido. Imagen Ismael Eduardo Larumbe/Facebook

Amparo fue parte de la Época de oro del Cine Mexicano donde dejó huella en películas como 'Canta y No Llores' (1949), 'El Señor Gobernador' (1951) y 'El Río y La Muerte' (1954), solo por mencionar algunas.

En enero de 2022 incursionó en YouTube y desde entonces utilizó la plataforma para mantenerse vigente, en la cual declamaba poesía de diversos autores, así como contaba anécdotas de su trayectoria.

Además de ser actriz, Amparo Garrido fue secretaria del Consejo de Administración de la Asociación Rafael Banquells A.C. También fue parte de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).