¿De qué murió Amparo Garrido? Hijo de la actriz revela que ella “presintió” su final

Ismael Eduardo Larumbe, hijo de Amparo Garrido, reveló cuál fue la causa por la que la reconocida actriz murió a los 95 años.

Fue la mañana del pasado 9 de enero que él reveló la noticia del deceso de la estrella de telenovelas, como ‘Teresa’ y ‘Dos Mujeres Un Camino’, mediante Facebook.

“Acaba de fallecer mi adorada madre”, indicó sin ahondar en los detalles, “que en paz descanse. Mi vida se va con ella”.

Amparo Garrido. Imagen Ismael Eduardo Larumbe/Facebook

¿De qué murió Amparo Garrido?

Durante el velorio de la actriz en una funeraria de la Ciudad de México, su hijo, Ismael Eduardo Larumbe, conversó con medios de comunicación, entre ellos el programa Hoy, y dio a conocer qué le ocurrió.

“Leí su acta de defunción y dice que hace dos días, sufrió un shock hipovolémico, que es que no llega suficiente sangre al corazón, no puede bombearla. Y hoy finalmente, a las 8:39 a.m., creo, [sufrió] un infarto al miocardio”, indicó.

Él aseguró que, previamente, la artista le compartió su deseo por continuar en este mundo al menos otro breve lapso.

“Mi mamá era una mujer que quería vivir”, dijo, “de sus últimos comentarios me decía: ‘Dios me deje vivir unos añitos más, no muchos porque ya estoy vieja, pero unos añitos más’”.

Además, reveló que Garrido, quien es recordada por prestar su voz a ‘Blancanieves’ en la película ‘Blancanieves y los siete enanos’ de 1964, llegó a intuir que su final se acercaba:

“Me dijo, ‘veo más oscuridad’. ‘No’, le digo, pero pues… yo creo que en ese momento presintió”, recordó al respecto.

Salud de Amparo Garrido se afectó por los rumores en su contra

Tras la partida de su progenitora, Ismael Eduardo Larumbe desveló que ella sí resultó mermada de su salud a raíz de señalamientos.

“Que mi mamá había traicionado a Silvia Pinal y que se había puesto de presidenta”, externó, refiriéndose a la Asociación Rafael Banquells, “cosa que no era verdad”.

De acuerdo con Radio Fórmula, en septiembre del año pasado la familia de ‘La Diva del cine de oro’ acusó a Amparo Garrido de supuestamente haberle quitado la dirección de la entidad que fundó.

Esa resolución presuntamente se había tomado porque los encargados no querían brindar cuentas claras. Además, se habló de un alegado desfalco de hasta 30 millones de pesos.

“La última vez que habló con Silvia, le contestó ella, y entonces estuvieron platicando muy bien. No se la quisieron volver a pasar”, sentenció.