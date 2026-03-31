Alex Duong Muere actor de 'Blue Bloods' y 'Dexter' a los 42 años de rara enfermedad Alex Duong perdió la vida después de estar hospitalizado por una rara enfermedad que le fue diagnosticada en 2025. Al actor se le recuerda por su trabajo en exitosas series de televisión y su stand-up de comedia.



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Alex Duong falleció a los 42 años el 28 de marzo en un hospital de Santa Mónica, California, tras enfrentar complicaciones derivadas de un cáncer raro y agresivo.

La noticia fue confirmada por personas cercanas al intérprete a través de una actualización en una campaña de GoFundMe creada para apoyar a su familia y cubrir gastos médicos.

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Duong, conocido por su personaje de Sonny Le en la serie ‘Blue Bloods’, murió luego de entrar en shock séptico días después de su hospitalización.

De acuerdo con el testimonio de su amiga Hilarie Steele, el actor estuvo rodeado de familiares y amigos, y pudo despedirse de su esposa Christina y de su hija de cinco años, Everest.

¿Qué enfermedad tenía Alex Duong?

En 2025, el actor fue diagnosticado con rabdomiosarcoma alveolar, un tipo poco común de cáncer de tejidos blandos. La enfermedad avanzó rápidamente y afectó su visión, además de provocar múltiples complicaciones que lo llevaron a someterse a tratamientos intensivos de quimioterapia y radioterapia.

Sin embargo, su estado de salud se deterioró rápido en los últimos meses derivando en su muerte.

Alex Duong estaba casado y tenía una hija de 5 años. Imagen GoFundMe

¿Quién era Alex Duong?

Además de ‘True Bloods’, el actor participó en otras series como ‘Pretty Little Liars’, ‘Dexter’, ‘Everybody Hates Chris’, ‘Mad TV’ y ‘The Young and the Restless.