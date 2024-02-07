Muere actriz Cecilia Gentili, estrella de la serie ‘Pose’, a sólo días de celebrar su cumpleaños

Video Esto dijo Helena Rojo en el último video que grabó antes de morir

Cecilia Gentili, actriz argentina y legendaria activista LGBTQ+ popular por su aparición en la serie ‘Pose’, murió a los 52 años este 6 de febrero.

La noticia se dio a conocer por medio de un ‘post’ en la cuenta de Instagram de la artista, en el que se detalló que ella falleció la mañana del mismo martes en Nueva York, pero no se puntualizó la causa.

“Por favor, sean amables unos con otros y ámense con ferocidad. Compartiremos más actualizaciones sobre los servicios funerarios y lo que está por venir en los próximos días. En este momento, pedimos privacidad, tiempo y espacio para llorar”, escribieron.

En una Historia independiente posterior, se informó que un velorio se llevará a cabo en el Judson Memorial Church, en la llamada ‘Gran Manzana’, este miércoles 7 por la noche.

Cecilia Gentili falleció a los 52 años. Imagen Cecilia Gentili/Instagram

Dominique Jackson despide a Cecilia Gentili

Dominique Jackson, compeñera de Cecilia Gentili en ‘Pose’, recurrió a su perfil de la red social para hacerle un sentido homenaje luego de su partida.

“¡Estoy profundamente triste por tu partida, querida hermana! Incluso en la muerte eres una fuerza a tener en cuenta, tu legado es de movimiento, amor y compasión sin arrepentimiento y verdadero”, anotó.

“Te agradezco profundamente todo el trabajo que has realizado. Te sacrificaste diciendo con valentía tu verdad y viviéndola, y por eso has cambiado e influenciado muchas vidas y el mundo”, agregó.

“¡Te amo para siempre, hermosa hermana fuerte! ¡Buen descanso! ¡Te echaremos mucho de menos!”, indicó para finalizar su misiva.

Dominique Jackson se despidió de Cecilia Gentili. Imagen Dominique Jackson/Instagram

Cecilia Gentili falleció a días de cumplir años

El deceso de Cecilia Gentili ocurre a tan sólo días de que cumpliera los 52 años, hecho que celebró en una fiesta, según mostró en la plataforma digital el 1 de febrero.

“Todos ustedes hacen que esta vieja ‘tr4nny’ se sienta tan tan feliz y amada. Gracias, gracias, gracias por todas las bendiciones”, apuntó en una descripción de varias imágenes del evento.

En la reunión, hecha en Brooklyn, la estrella sopló emocionada las velas en un pastel, mientras sus amistades la aplaudían.

Cecilia Gentili celebró con una fiesta su cumpleaños. Imagen Cecilia Gentili/Instagram

¿Quién era Cecilia Gentili?

Cecilia Gentili nació y creció en el poblado de Gávez, provincia Santa Fe, Argentina, el 31 de enero de 1972. Emigró a los Estados Unidos a los 26 años.

En 2016, estelarizó ‘The Trans Literacy Project’. En el drama de 2018 ‘Pose’, ganador del Emmy, encarnó a ‘Miss Orlando’, una cirujana plástica.

En 2021, fundó el Callen-Lorde Community Health Center, que brinda atención médica y servicios relacionados para las comunidades LGBTQ+ en Nueva York, independientemente de la capacidad de pago de las personas.