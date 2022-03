Muere el actor ucraniano Pasha Lee en un bombardeo ruso

Pasha Lee era actor, también de doblaje, así como cantante y compositor. Participó en la obra de teatro 'Koleso' y en las películas 'Shtolnya' (2006), 'Shadows of Unforgotten Ancestors' (2013), de Lyubomyr Levytsky, 'Zvychayna sprava' (2012), de Valentyn Vasyanovych, 'The Fight Rules' (2016), de Oleksey Shaparev, 'Meeting of classmates' (2019), de Valentyn Shpakov, y otras.