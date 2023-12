Minnie West habla por primera vez del trágico accidente en el que murió su mamá

“Imagínate despertarte y sentir que te falta la mitad del cuerpo, era algo muy, muy raro, yo sin las pastillas y sin mi psiquiatra, evidentemente no seguiría aquí”, reconoció. “Salí de la casa de mi papá donde hay unas escaleras y un hoyo en medio, me paré ahí y dije: ‘Como que se me antoja que mi cuerpo se tire’, no premedité como me voy a matar, fue algo que, si mi cuerpo se hubiera dejado caer, chance no estaría aquí, entonces ahí dije: ‘¿Qué es esto?, esta no soy yo’. Fue cuando dije me tengo que internar”.