Muere Amparo Serrano, exintegrante de Flans, a los 57 años: la agrupación manda condolencias

Compartió que tenía poco de haberse reunido con Mildred para limar asperezas y entendió su postura: "Yo le tuve mucho rencor […] Me pegó mucho, de por sí no soy alguien tiene la autoestima muy alta, bueno, cuando me corren mi estima bajó a cero, de realmente muy mal”, confesó. "Ahora ya la entiendo, antes no, pero la neta sí me costó mucho trabajo recuperarme de eso".